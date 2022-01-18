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الجزائر

سحب المعاشات بالوكالة.. توضيح جديد لوزارة البريد

الشروق أونلاين
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سحب المعاشات بالوكالة.. توضيح جديد لوزارة البريد
ح.م

ذَكرت وزارة البريد أنه بإمكان المتقاعدين سحب معاشاتهم عن طريق الوكالة وهذا نظرا  للإرتفاع المسجل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة في بيان لها المتقاعدين إلى الإستفادة من إجراء “التوكيل الإستثنائي” الذي يسمح لهم بتوكيل غيرهم لسحب معاشاتهم على مستوى المكاتب البريدية.

وأوضحت أن  هذا الإجراء يعتبر استثنائيا، ومخففا، وهو يخضع للشروط التالية :

1- يجب على المفوّض إليه تقديم نموذج “التوكيل الإستثنائي”  موقعًا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.

يمكن تحميل نموذج التوكيل بالضغط على الرابط التالي:
https://www.poste.dz/…/FormulaireProcurationExceptionne

2-⁩ تقديم النسخة الأصلية لوثيقة هوية المتقاعد (صاحب المعاش) والصك البريدي الممضي من طرف المتقاعد ومسمى لصالحه.

3-⁩ لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للصك خمسين ألف دينار 50.000 دج.

4- تقديم وثيقة هوية المفوض إليه ونسخة لحفظها في ملف المعاملة.

5- ⁩ يجب ألا تتجاوز آجال سحب المعاش ثلاثة أيام من تاريخ توقيع التوكيل.

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