-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع

سحب المنتجات الصيدلانية لمخابر “هوب فارما”

كمال.ل
  • 202
  • 0
سحب المنتجات الصيدلانية لمخابر “هوب فارما”
أرشيف

طلبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الاثنين، في بيان لها سحب جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل”ش.ذ.م.م هوب فارما”SARL HUP.P PHARMA، وهو المخبر المعني منذ يوم الخميس بـ”غلق مؤقت” بقرار وزاري بسبب “انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع”.
وأوضح ذات البيان أن “المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية يطلب سحب جميع حصص المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل المؤسسة الصيدلانية هوب فارما، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالما رقم 49 و50 و266 بقسنطينة”.
وتابع ذات المصدر أنه تم كذلك القيام بـ”تعليق تحرير حصص جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل هوب فارما”.
كما أكدت ذات الوكالة أن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها بسبب “عدم احترام قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع، بما في ذلك مراقبة النوعية وتحرير حصص الأدوية”، وكذلك من أجل “الحفاظ على الصحة العمومية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تمت طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بالصحة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 3 جويلية 2019، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 5 منه، المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. كما أنها جاءت على إثر “الغلق المؤقت لهوب فارما بقرار وزاري”، يضيف ذات البيان.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كانت قد أعلنت، السبت الماضي في بيان لها، عن “الغلق المؤقت” منذ الخميس الأخير، لمخابر المؤسسة المختصة في تصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري “ش.ذ.م.م هوب فارما”، وذلك بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.

مقالات ذات صلة
الترشح لرئاسة “الفاف”

الترشح لرئاسة “الفاف”

عطاف: الرئيس تبون يطرح مبادرة لحل الأزمة في النيجر (فيديو)

عطاف: الرئيس تبون يطرح مبادرة لحل الأزمة في النيجر (فيديو)

مدير بوزارة المالية و7 متهمين أمام القضاء في 17 سبتمبر

مدير بوزارة المالية و7 متهمين أمام القضاء في 17 سبتمبر

حلويات “البريستيج” خطر على المستهلك.. ومهنيون يحذرون

حلويات “البريستيج” خطر على المستهلك.. ومهنيون يحذرون

الإمارات تدفع بالمغرب إلى الحرب مع الجزائر

الإمارات تدفع بالمغرب إلى الحرب مع الجزائر

انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

انطلاق التسجيلات للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد