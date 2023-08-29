سحب المنتجات الصيدلانية لمخابر “هوب فارما”

بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع

طلبت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الاثنين، في بيان لها سحب جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل”ش.ذ.م.م هوب فارما”SARL HUP.P PHARMA، وهو المخبر المعني منذ يوم الخميس بـ”غلق مؤقت” بقرار وزاري بسبب “انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع”.

وأوضح ذات البيان أن “المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية يطلب سحب جميع حصص المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل المؤسسة الصيدلانية هوب فارما، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالما رقم 49 و50 و266 بقسنطينة”.

وتابع ذات المصدر أنه تم كذلك القيام بـ”تعليق تحرير حصص جميع المنتجات الصيدلانية المصنعة من قبل هوب فارما”.

كما أكدت ذات الوكالة أن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها بسبب “عدم احترام قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع، بما في ذلك مراقبة النوعية وتحرير حصص الأدوية”، وكذلك من أجل “الحفاظ على الصحة العمومية”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تمت طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بالصحة، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 3 جويلية 2019، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 5 منه، المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. كما أنها جاءت على إثر “الغلق المؤقت لهوب فارما بقرار وزاري”، يضيف ذات البيان.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كانت قد أعلنت، السبت الماضي في بيان لها، عن “الغلق المؤقت” منذ الخميس الأخير، لمخابر المؤسسة المختصة في تصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري “ش.ذ.م.م هوب فارما”، وذلك بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع.