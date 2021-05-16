سحب جواز الرئيس السابق لأركان الناحية العسكرية الأولى

حبس نجله ووضع آخر تحت الرقابة

أمر قاضي التحقيق الغرفة السادسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بسحب جواز سفر المدير العام السابق للجمارك ورئيس أركان الناحية العسكرية الأولى بالبليدة سابقا، عز الدين ملاح، للاشتباه في تورطه في ملف فساد يتعلق بشركة الأدوية التي يملكها ابنه نبيل ملاح.

وحققت في ملف الحال فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الصناعة الصيدلانية ضد “فابروفام” الشركة الشقيقة “لميرينال”، المختصة في صناعة الأدوية، بشأن “ممارسة تجارية غير مشروعة”.

وتم تقديم المتهمين يوم 9 ماي الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد، والذي حولهم بدوره على قاضي التحقيق الغرفة الخامسة لذات الجهة القضائية، وبعد الانتهاء من التحقيق وبحضور هيئة الدفاع، أمر هذا الأخير بإيداع المدير العام لشركة “ميرينال” المختصة في صناعة الأدوية الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع شقيقه رضا تحت إجراء الرقابة القضائية مع إلزامه بالحضور الشخصي والإمضاء مرتين في الأسبوع.

وإلى ذلك، أمر قاضي التحقيق بسحب جواز سفر والديهما، وهو المدير العام السابق للجمارك ورئيس أركان الناحية العسكرية الأولى بالبليدة سابقا، عز الدين ملاح، دون أن يتم وضعه تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق، خاصة أن هذا الأخير كبير في السن، نحو 90 سنة.

وقد وجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بـمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التي تضمنها قانون العقوبات، حيث تبين أن الشركة تقوم باستيراد دواء وبيعه بسعر دون التكلفة خلال عدة سنوات، وخاصة فيما يتعلق بتزويد المختبر “اسبان” لجنوب إفريقيا لشركة ميرينال بدواء “اميوريل” المثبط للمناعة، حيث إن الحركة كانت كليا في الاتجاه المعاكس، إذ كان المورد يرسل إلى شريكه في الجزائر الفارق بين سعر البيع المسجل لدى وزارة الصحة وسعر بيع الدواء إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات.