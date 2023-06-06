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اقتصاد

سحب رخص الاستيراد.. وزير التجارة يكشف الأسباب والدوافع (فيديو)

الشروق أونلاين
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سحب رخص الاستيراد.. وزير التجارة يكشف الأسباب والدوافع (فيديو)
ح.م

سيتم سحب رخص الاستيراد من المستوردين الرافضين تموين السوق في أجل أقصاه شهر، حسب ما كشف عنه وزير التجارة الطيب زيتوني.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن اتخاذ هذا القرار يأتي بسبب عدم استغلال رخص الاستيراد الممنوحة للمستوردين والمتعاملين الإقتصاديين.

وقال زيتوني إنه في بعض الأحيان الوزارة تمنح رخص التوطين البنكي للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين لتموين السوق والقضاء على الندرة والمضاربة في الأسعار، لكن في كثير من الأحيان تبقى  هذه الرخص حبيسة الأدراج.

واعتبر المتحدث ذاته أن هذا الأمر يتسبب في حدوث ندرة في السوق مثلما حصل مع مادة حليب الأطفال، رغم منح رخص الاستيراد لـ 9 متعاملين.

وعليه يقول الوزير تم اتخاذ قرار بصلاحية هذه الرخص لمدة شهر منذ تاريخ استلامها وتوطينها، وبعدها تعتبر لاغية ليتم سحبها ومنحها لمتعامل آخر.

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