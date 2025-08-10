-- -- -- / -- -- --
سحب رزنامة بطولة القسم الثاني

سحب رزنامة بطولة القسم الثاني
لقطة من بطولة القسم الثاني للموسم المُنقضي.

سحبت رابطة الكرة لِقسم الهواة بِالعاصمة، الأحد، رزنامة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد.

وتنطلق بطولة القسم الثاني في السادس من سبتمبر المقبل، وسيلعب الفريقان اللذان غادرا حظيرة النخبة وهما اتحاد بسكرة ونجم مقرة، أمام كل من اتحاد خميس الخشنة وجمعية الخروب على التوالي، في جولة رفع الستار.

وبِخصوص الفرق الستة التي صعدت إلى القسم الثاني، فهي ممثّلة في: شباب بني ثور ونجم بني ولبان ومولودية بجاية وشبيبة تقصراين ووداد تلمسان وشباب أدرار.

وتُجرى المنافسة بِصيغة فوجَين: وسط- شرق ووسط- غرب. وبعد مرور 30 جولة، يصعد رائد ترتيب كل مجموعة إلى القسم الوطني الأول. وتلعب أندية المركزَين الثاني والثالث بطولة مصغرة بِنمط نصف نهائي ونهائي، تُسفر عن صعود فريق واحد إلى حظيرة النخبة. مع إقامة المنافسة في ملاعب محايدة، وفخمة، ومجهّزة بِتقنية الفيديو (الفار)، وتحت إدارة تحكيم أجنبي يجلبه اتحاد الكرة الجزائري.

وللإطلاع على الرزنامة كاملة، إضغط على فوج “وسط- شرق” وفوج “وسط- غرب“.

