سحب شوكولاتة كيندر من الأسواق بسبب بكتيريا السالمونيلا

أصيب نحو 57 شخصاً معظمهم من الأطفال في بريطانيا، بتسمّم غذائي بسبب بكتيريا السالمونيلا بعد تناولهم شوكولاتة “كيندر سوربرايز” التي تسوّق على شكل بيض.

ونقلت “بي بي سي”، عن وكالة معايير الغذاء في بريطانيا إن شحنات من هذه الشوكولاتة قد سحبت من السوق لحتمال تلوّثها بالبكتيريا.

ونصحت الوكالة بعدم استهلاك بعض الأنواع من هذه الشوكولاتة. كتلك التي تباع في وزن 20 غراما. والتي يتراوح تاريخ انتهاء صلاحيتها بين 11 جويلية و7 أكتوبر 2022.

من جهتها، قالت شركة فيريرو المنتجة للشوكولاتة، إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا.

وأضافت الشركة في بيان :”نحن نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث”.