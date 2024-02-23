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رياضة
كأس الجزائر 2024:

سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين يوم 17 مارس

ع. ع
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سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين يوم 17 مارس

تجرى عملية سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين لكأس الجزائر لكرة القدم 2024 في 17 مارس المقبل، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية “الفاف”.

وأشار بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) إلى أن “المكتب الفدرالي صادق على قوانين منح كأس الجزائر التي لم يتم الالتزام بها في الموسم الكروي الفارط “.

من جهة أخرى، تجرى المباراة المتأخرة للدور الـ32 لكأس الجزائر لكرة القدم، بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد يوم الثلاثاء 5 مارس (00ر18سا)، بملعب “أول نوفمبر” بتيزي وزو، بينما يقام الدور السادس عشر أيام 7، 8 و9 مارس المقبل. ويواجه الفائز من المباراة بين شبيبة القبائل وشباب بلوزداد في الدور الـ16 جمعية الخروب الناشط ضمن مجموعة وسط- شرق للرابطة الثانية-هواة. يذكر أن حامل الكأس، فريق جمعية الشلف لا يزال في سباق المنافسة الشعبية بعد فوزه خارج ميدانه على أمل بريكة (2-1) في الدور الـ32.

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