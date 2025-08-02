سحب قرعة الدور 32 من كأس الجزائر يوم 20 نوفمبر المقبل

الكأس الممتازة بين مولودية الجزائر والاتحاد يوم 26 ديسمبر القادم

ستجرى عملية سحب القرعة الخاصة بالدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر لكرة القدم لهذا الموسم 2025-2026، يوم الخميس 20 نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح بيان الهيئة الكروية “أن مباريات الدور الثاني والثلاثين ستقام يومي 5 و6 ديسمبر 2025، وستكون مسبوقة بمباريات الدور الجهوي الأخير المقرر يومي 12 و13 سبتمبر”.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفدرالي الموسع لرؤساء الرابطات الوطنية والجهوية، المنعقد الخميس المنصرم، برئاسة رئيس الفاف وليد صادي.

وناشد المكتب الفدرالي الرابطات، ضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير وسير نسخة 2026 من كأس الجزائر في أحسن الظروف. ولتحقيق هذا الهدف، تكون الرابطات مطالبة بالسهر على الاحترام الصارم للرزنامة”.

من جهة أخرى، صادق المكتب الفدرالي على تغيير القانون المتعلق بمنافسة كاس الجزائر في نسخة-2026. وعليه، سيستفيد النادي الذي يسحب أولا في عملية القرعة من أفضلية الاستقبال بميدانه في الدور ربع النهائي، شريطة أن يكون الملعب معتمدا لاستعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (فار). على صعيد آخر، ثبتت الفاف تاريخ إجراء الكأس الجزائرية الممتازة بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 بالجزائر.