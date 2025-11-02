سحب قرعة المرحلة الوطنية يوم 27 نوفمبر

كأس الجزائر 2026 (أكابر):

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أن سحب قرعة المرحلة الوطنية لكأس الجزائر أكابر 2026 سيجرى يوم 27 نوفمبر الجاري.

وسيسجل الدور الوطني الأول (الدور الـ 32) دخول 16 ناديا من الرابطة الأولى- موبيليس، غمار المنافسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأخيرة للدور الجهوي والتي ستعرف مشاركة 32 ناديا من الرابطة الثانية للهواة، تقام يومي 14 و15 نوفمبر الجاري.

وتوج اتحاد الجزائر بلقب النسخة الماضية (2024-2025) بعد فوزه في النهائي على شباب بلوزداد (2-0)، في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي يوم 5 جويلية الماضي.