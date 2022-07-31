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رياضة

سحب قرعة كأس العرب أشبال بِالجزائر

علي بهلولي
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سحب قرعة كأس العرب أشبال بِالجزائر
ح.م
المنتخب الوطني أشبال في تربّصه بِالمركز الرياضي لِتيكجدة (البويرة)، منتصف جويلية 2022.

تعرّف المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم مساء الأحد، على مُنافسيه في بطولة العرب لِأقلّ من 17 سنة.

وتحتضن مدينة وهران هذه المنافسة، في فترة ما بين الـ 22 من أوت والـ 9 من سبتمبر المقبلَين.

وسحب الاتحاد العربي لكرة القدم القرعة بِمدينة أبها السعودية، على هامش احتضانها لِفعّاليات كأس العرب أواسط.

ويلعب أشبال الناخب الوطني رزقي رمّان في الفوج الأوّل، رفقة نظرائهم من فلسطين والإمارات والسودان.

وتُجرى البطولة بِصيغة 4 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 منتخبات. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي.

وتشكّلت الأفواج الأربعة على النّحو التالي:

الفوج 1: الجزائر – فلسطين – الإمارات – السودان.

الفوج 2: تونس – ليبيا – عمان – اليمن.

الفوج 3: المغرب – العراق – جزر القمر – موريتانيا.

الفوج 4: مصر- السعودية – سوريا – لبنان.

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