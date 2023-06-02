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الجزائر

سحب مليوني شهادة سوابق قضائية عن بعد خلال سنة 2022

الشروق أونلاين
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سحب مليوني شهادة سوابق قضائية عن بعد خلال سنة 2022
وزارة العدل

كشف مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل مصطفى موجاج. أنه تمّ سحب قرابة مليوني صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد.

وأفاد موجاج في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قائلاً: “تم سحب 1.805.431 صحيفة سوابق قضائية رقم 3 عن بعد على المستوى الوطني. و45.815 صحيفة أخرى سلمت للجالية الوطنية والأجانب الذين سبق لهم الإقامة”.

وأشار ذات المتحدث إلى أنّ هذه الإحصائيات تعكس نتائج التحول الرقمي الذي انتهجته وزارة العدل. للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن وإضفاء الشفافية أكثر عن تسيير الشأن القضائي. من خلال توظيف التقنيات الحديثة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا.

كما يمكن استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة الجنسية لأي مواطن جزائري ونسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس عبر الأنترنت مؤشر عليها الكترونيا، حسب المسؤول نفسه.

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