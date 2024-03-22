سحب وثيقة مستخرج مسح الأراضي عبر منصة “العقار”

أبرز وزير المالية، لعزيز فايد، مجهودات إدارة الأملاك الوطنية لرقمنة قطاعها، لاسيما وثيقة مستخرج مسح الأراضي، من خلال وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية “العقار”.

وأكد لفايد، الخميس، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، في رد على سؤال النائب احمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) حول ثقل اجراءات المحافظات العقارية التي تستمر في طلب وثيقة “مستخرج مسح الأراضي” أثناء إيداع العقود الناقلة للملكية، موضحا أنه “تم وضع تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية للسحب الإلكتروني لهذه الوثيقة مباشرة عبر المنصة الرقمية المسماة “العقار” عبر عدة ولايات”.

وأضاف أن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق اخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح ب”اداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين”، مؤكدا سعي الوزارة لإدراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الاجراءات وتخفيفها.

وأشار الوزير الى أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق “إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق”.