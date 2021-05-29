سحب 24 ألف رخصة سياقة 

خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية.. مصالح الأمن تكشف:

5 آلاف وفاة بحوادث مرور .. و”الفايسبوك” في قفص الاتهام

الشرطة تحرر 90 ألف غرامة جزافية ضد السائقين

الحماية المدنية: 500 ألف تدخل للإجلاء الصحي

تحذيرات من البرك وحرائق الغابات في الصيف

أسقطت مصالح الأمن الوطني الحق في القيادة، عن قرابة 24 ألف سائق، بسبب سحب رخص سياقاتهم أو الاحتفاظ بها لمدة تتراوح بين 10 أيام و6 أشهر، كما ألزمت 90 ألف سائق آخر بدفع الغرامة الجزافية خلال الـ4 أشهر من السنة الجارية، فيما حذرت المندوبية الوطنية للسلامة المروية أصحاب المركبات من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهم في حالة سياقة، في حين قامت مصالح الحماية المدنية بـ500 ألف تدخل في إطار الإجلاء الصحي، أسفرت عن تسجيل حالات وفاة خلال نفس الفترة.

وقدمت هذه الأرقام، السبت في ندوة صحفية على هامش اليوم المفتوح حول الوقاية والسلامة المرورية في الوسط الحضري من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع المديرية العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تحت شعار “لا تفسد عطلتك بتهورك”.

وفي التفاصيل التي كشف عنها عميد الشرطة، رشيد غزالي، مدير الأمن المروري بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، فقد حصد إرهاب الطرقات 216 ضحية، وتسبب في جرح وإعاقة 7047 شخص خلال الـ4 أشهر من السنة الجارية، فيما بلغ عدد المخالفات التي تمت عن طريق الرادار 3782 مخالفة، في حين سحبت مصالح الأمن الوطني 323587 رخص سياقة، وحررت 89818 غرامة جزافية.

من جهته، دعا العقيد فاروق عاشور، مدير الاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، تزامنا مع دخول موسم الاصطياف إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من إرهاب الطرقات الذي يعرف ارتفاعا قياسيا مع كل موسم صيف، داعيًا الأولياء إلى مراقبة أولادهم باستمرار من التوجه إلى البرك المائية، حيث سجلت مصالحهم 37 حالة وفاة على مستوى المجمعات المائية.

وبلغة الأرقام، قال العقيد عاشور إن مصالح الحماية المدنية قامت بـ500 ألف تدخل في إطار الإجلاء الصحي، أسفرت عن تسجيل حالات وفاة خلال نفس الفترة، بمعدل 10 وفيات كل يوم، محذرا من ارتفاع عدد الحرائق التي تسجل سنويا مع دخول فصل الصيف، بعد أن تم تسجيل 91322 حريق منها خلال سنة 2020، أسفرت عن إتلاف الآلاف من الهكتارات والمحاصيل الزراعية.

وثمن المتحدث التنسيق والمجهود المشترك بين مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني في إطار العمليات التحسيسية للحد من حوادث المرور، من خلال تكاتف الجهود في الميدان العملياتي وتدعيم الجانب التحسيسي والتوعوي مع إرساء الثقافة الوقائية، مؤكدا أنه في مصالح الحماية والشرطة نظمت في هذا الإطار 30 ألف عملية تحسيسية مشتركة.

وإلى ذلك، حذرت ممثلة المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أصحاب المركبات من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء السياقة، وقالت إن هذه الظاهرة ارتفعت بطريقة رهيبة في الأشهر الأخيرة، وتسبب أصحابها في حوادث مرور خطيرة على الطرقات.

وقد سجلت ذات الهيئة حسب المتحدثة 7883 حادث مرور خلال لـ 4 أشهر من السنة الجارية، أسفرت عن مقتل 963 شخصا وجرد 2459 آخر، مؤكدة أن نسبة 57.32 بالمائة من الجرحى لا تتعدى أعمارهم 29 سنة، وأن معظم أسباب حوادث المرور خاصة في موسم الصيف تعود إلى السياقة في حالة تعب، خاصة في ظل عدم احترام فترات الراحة.