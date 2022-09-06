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الجزائر
للتنافس على 90 مقعدا محليّا

سحب 53 ملف ترشح للانتخابات الجزئية بتيزي وزو وبجاية

س.ع
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سحب 53 ملف ترشح للانتخابات الجزئية بتيزي وزو وبجاية
أرشيف

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم سحب 53 ملف ترشح للانتخابات المحلية الجزئية المقررة يوم 15 أكتوبر القادم من أجل التنافس على 90 مقعدا بالمجالس الشعبية البلدية المعنية بولايتي تيزي وزو وبجاية.

وأوضح شرفي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة حول الانتخابات المحلية الجزئية بولايتي تيزي وزو وبجاية، أن “38 ملفا للترشح من بين الـ53 أودعت من قبل أحزاب سياسية”، مشيرا إلى أن عدد المقاعد المتنافس عليها هي 90 مقعدا.

وأضاف أنه تم تخصيص 51 مركز اقتراع و171 مكتب انتخاب لهذا الموعد، بالإضافة الى 1452 مؤطر.

للتذكير، فإن المجالس الشعبية البلدية المعنية بالانتخابات الجزئية هي بلديات فرعون، مسيسنة، أقبو، توجة بولاية بجاية وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بولاية تيزي وزو.

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