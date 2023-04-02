سحب 900 مليار من موزّعات بريد الجزائر في يوم واحد

سحب زبائن بريد الجزائر ما قيمته 9 مليار دينار (900 مليار سنتيم)، في ظرف نصف يوم فقط، في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان.

وحسب ما كشف عنه المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر لؤي زيدي يوم الأحد، فقد تمّ سحب 230 مليار دينار، عن طريق 2.000 موزع آلي عبر الوطن، منذ بداية الشهر الفضيل.

وأكد المسؤول في هذا السياق، أن مكاتب البريد ستفتح أبوابها ليلا، طيلة أيام العشر الأواخر من شهر رمضان. لتلبية طلبات الزبائن على السيولة.

وقد ارتفع حجم السيولة المتوفرة على مستوى مكاتب البريد، بنحو 150 مليار دينار، في شهر مارس الماضي. مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022.

وأرجع زيدي هذا الارتفاع، إلى الزيادات المقررة في أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالة. حيث وصل الحجم الإجمالي للسيولة في الفترة المذكورة إلى 605 مليار دينار.