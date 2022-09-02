سحْب “الكان” من غينيا والجزائر تترشح لها

غير جاهزة لاحتضان العرس القاري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” سحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 من دولة غينيا رسميا، إذ قرر المكتب التنفيذي يوم 3 جويلية المنصرم بعد دراسة تقرير واجتماع بالعاصمة المغربية الرباط، إعادة فتح المجال لدول أفريقية أخرى، من أجل نيل هذه الفرصة.

ونشر المسؤول في اللجنة الإعلامية لـ”كاف”، تانو ديالو جانبا من المراسلة التي تلقاها اتحاد غينيا لكرة القدم، وجاء فيه نص القرار: “بعد اجتماع المكتب التنفيذي تقرر بالإجماع سحب تنظيم كأس أفريقيا من غينيا، بسبب عدم جاهزية البلد لاحتضان منافسة مماثلة”.

وتبدو الجزائر أوفر حظا لاحتضان المنافسة الإفريقية خاصة زيارة رئيس “كاف”، باتريس موتسيبي الأخيرة، إذ أبدى إعجابه بالملاعب الجديدة مثل ملعب وهران وملعب براقي.

وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، قد أكد منذ أيام جاهزية الجزائر لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية، بما فيها كأس أمم إفريقيا، حيث أكد في تصريحات صحفية أنه: “بعد جاهزية معظم الملاعب الوطنية الجديدة، الجزائر أصبحت جاهزة لاحتضان مختلف التظاهرات الرياضية…”. وبخصوص ترشح الجزائر لاحتضان كأس أمم إفريقيا: “إذا فتح المجال سنترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا”.

وكان رئيس الكاف موتسيبي قد تلقى شرحاً مفصلا للمشاريع الجزائرية على مستوى الملاعب، ومعه ضمانات لقدرة الجزائر على تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 في الوقت المحدد تفاديا لأي تأخير فيها”.

وتملك الجزائر عددا من الملاعب الكبيرة، على غرار ملعب وهران، الذي احتضن فعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط بتنظيم محكم نال إعجاب المشاركين من مختلف الدول العربية والأوروبية. واقترب ملعب براقي من نهاية الأعمال فيه، حيث وضعت أرضيته الجديدة، بينما يشهد ملعبا تيزي وزو والدويرة تسريعا كبيرا في الأشغال، وملاعب أخرى كملعب عنابة وتشاكر و5 جويلية إعادة تهيئة لاستضافة دورة كأس أمم أفريقيا للمحليين شهر جانفي.