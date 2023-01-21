سخان الماء يقتل ثلاثة أشخاص بتلمسان

في حادثتين منفصلتين

عاشت ولاية تلمسان، السبت، على وقع فاجعة جديدة، تمثلت في اختناق أختين بالغاز، بحي 320 مسكن بالغزوات، تقطنان معا، إحداهما أرملة مجاهد تبلغ من العمر 77سنة، وشقيقتها 81 سنة، تقيمان لوحدهما في شقة في الطابق الخامس،

وبحسب مصادر الشروق، فإنه تمّ اكتشاف وفاة الشقيقتين من قِبل أحد الجيران الذي كان دائما يتفقدهما، حيث إنه في مساء يوم الفاجعة، وعند اقترابه من باب الشقة، شم رائحة الغاز، فانتابته الشكوك، خاصة بعد طرقه الباب دونما أن ترد عليه الشقيقتان، لذلك سارع إلى الاتصال ببنات أختهما الثالثة، ليسأل عمّا إذا كانت الشقيقتان عندهم، فأجبنه بأنهما متواجدتان في شقتهما، وبعد حضور بنات أخت الضحيتين، تمّ كسر باب الشقة، ليتم العثور عليهما جثتين هامدتين، وبحسب بعض جيران الضحيتين، فإنهما قليلتي الحركة، بسبب سكنهما في الطابق الخامس، ولذلك لم ينتبه أحد لغيابهما، رئيس بلدية الغزوات من جهته، أفاد جريدة الشروق، بأن المعاينة الأولية للشقة، بيّنت عدم وجود أي منفذ للتهوية، الأمر الذي أدى إلى اختناق الضحيتين.

وحسب مصالح الحماية المدنية للغزوات، فإنها تدخلت أول أمس، في حدود الساعة الثامنة مساء، بعد إخطارها بحادث الاختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، أين تم تحويلهما إلى مستشفى تلمسان فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات هذه القضية.

وفي السياق، أفادت الحماية المدنية، أنها تدخلت ليلة الجمعة إلى السبت، بشقة بحي 400 مسكن، ببوهناق ببلدية المنصورة بتلمسان، لتحويل جثة شخص إلى مستشفى تلمسان، يبلغ من العمر 53 سنة، تعرض هو الآخر للاختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ولم يورد بيان الحماية المدنية أي تفاصيل عن الحادثة.