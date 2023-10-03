سخرية بعد تداول صور زوجة ماكرون وملكة بريطانيا بالعباءة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منشورات ساخرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهور زوجته بريجيت، وملكة بريطانيا بالعباءة.

تظهر زوجة ماكرون في المقاطع المصورة التي اجتاحت منصة تويتر وهي ترتدي فستانا طويلا يشبه العباءة، يوم استقبال الملك تشارلز وزوجته كاميلا التي ارتدت هي الأخرى زيا فضفاضا ساترا يشبه ملاءة المسلمات.

وسخر نشطاء من ماكرون بالقول “انتبه بريجيت ترتدي العباءة، لافتين إلى العنصرية اتجاه الطالبات المسلمات اللواتي طردن من مدارسهن بعد تفعيل قانون حظر العباءة في جميع المؤسسات التعليمية الفرنسية بالتزامن مع الدخول المدرسي، شهر سبتمبر الماضي.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا قد بدآ، الأربعاء 20 سبتمبر، أول زيارة دولة إلى فرنسا، بعد ستة أشهر على إرجائها بسبب احتجاجات كانت تشهدها البلاد على إصلاح نظام التقاعد.

واعتبرت باريس كما لندن أن هذه الزيارة ترمز إلى إحياء العلاقات القديمة بين البلدَين والتي تأتي في سياق سعي قادة البلدين لتهدئة التوترات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كسرت الملكة كاميلا قانون منع ارتداء العباءة في فرنسا، واضعة وزير التربية الفرنسي غبريال اتال ومن خلفه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تناقضات بسبب قرار منعها بدعوى أنها لباس «إسلامي» يرمز للتطرف ويشكل خطرا على الجمهورية.

وحرصت كاميلا على ارتداء الزي الأشبه بعباءة المسلمات خلال العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر فرساي على شرف الملك تشارلز، لكنه أثار الجدل وأعاد ملف منع العباءة للواجهة من جديد.