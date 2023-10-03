سخرية بعد تداول صور زوجة ماكرون وملكة بريطانيا بالعباءة!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منشورات ساخرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهور زوجته بريجيت، وملكة بريطانيا بالعباءة.
تظهر زوجة ماكرون في المقاطع المصورة التي اجتاحت منصة تويتر وهي ترتدي فستانا طويلا يشبه العباءة، يوم استقبال الملك تشارلز وزوجته كاميلا التي ارتدت هي الأخرى زيا فضفاضا ساترا يشبه ملاءة المسلمات.
Camilla et Brigitte étaient en #abaya ou en robe selon vous ? pic.twitter.com/hx3Zt6apM9
— Croyant Rationnel (@CroyanRationnel) September 25, 2023
وسخر نشطاء من ماكرون بالقول “انتبه بريجيت ترتدي العباءة، لافتين إلى العنصرية اتجاه الطالبات المسلمات اللواتي طردن من مدارسهن بعد تفعيل قانون حظر العباءة في جميع المؤسسات التعليمية الفرنسية بالتزامن مع الدخول المدرسي، شهر سبتمبر الماضي.
Mais pourquoi Camilla s’est-elle habillée en #abaya ? 🤣🤣🤣 #Versailles pic.twitter.com/jatahSNOwh
— Wonder Woman (@TataYoyo_1ere) September 21, 2023
انتبه ماكرون: بريجيت ترتدي عباءة!
“لو أن فتاة مسلمة ارتدتها لطردت من المعهد”.. سخرية واسعة من ظهور #بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي بفستان طويل أشبه بالعباءة أثناء استقبال الملك تشارلز وزوجته كاميلا، التي اختارت هي الأخرى زيا لا يختلف كثيرا عن عباءة المسلمات أيضا! pic.twitter.com/BZm3p5Nw11
— Fathi Misha’al (@fathiabfelqader) September 22, 2023
وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا قد بدآ، الأربعاء 20 سبتمبر، أول زيارة دولة إلى فرنسا، بعد ستة أشهر على إرجائها بسبب احتجاجات كانت تشهدها البلاد على إصلاح نظام التقاعد.
واعتبرت باريس كما لندن أن هذه الزيارة ترمز إلى إحياء العلاقات القديمة بين البلدَين والتي تأتي في سياق سعي قادة البلدين لتهدئة التوترات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كسرت الملكة كاميلا قانون منع ارتداء العباءة في فرنسا، واضعة وزير التربية الفرنسي غبريال اتال ومن خلفه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تناقضات بسبب قرار منعها بدعوى أنها لباس «إسلامي» يرمز للتطرف ويشكل خطرا على الجمهورية.
Camilla en abaya ! C’est une provocation ! pic.twitter.com/tZiOC4om3h
— Sofian 🖖🏻 (@Crohnfighter) September 20, 2023
En tout cas l’Abaya est autorisé à l’Elysée 👌🏾 mais faut s’appeler Camilla pour le porter 🤷🏾♀️ pic.twitter.com/IkgGAVTEmx
— 🪬🌱La Sista♥️💛💚🖖🏾🪴 (@miss_canna) September 22, 2023
وحرصت كاميلا على ارتداء الزي الأشبه بعباءة المسلمات خلال العشاء الرسمي الذي أقيم في قصر فرساي على شرف الملك تشارلز، لكنه أثار الجدل وأعاد ملف منع العباءة للواجهة من جديد.