سخرية عبر الشبكات من استعراض الاحتلال الإسرائيلي لعضلات مجنداته بصورة تعود لسنوات!

استعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الحساب الرسمي للحكومة العبرية، عضلات مجنداته بصورة قديمة لإحداهن وهي تحمل جنديا خلال مناورة تدريبية، ما أثار سخرية واسعة عبر الشبكات.

وجاء في التعليق المرافق لصورة المجندة التي نشرتها صفحة “إسرائيل بالعربية”: “المرأة الإسرائيلية في ساحة القتال تتحلى بقوة الإرادة والقدرة على التصدي للمحن”.

وفي الوقت الذي سخر فيه معلقون كثيرون من المنشور وراحوا يتساءلون إن كانت المجندات يلبسن الحفاظات مثل الذكور المنخرطين في الجيش، أعرب آخرون عن دهشتهم من استعانة الاحتلال بصورة قديمة تعود للعام 2019.

واتفق الكثيرون على أن استعانة الاحتلال بصورة مجندة في إحدى المناورات التدريبية، التي تعود لـ خمس سنوات ليس دليلا إلا على الخيبة والإفلاس، وعدم وجود صور جديدة وحقيقية من الميدان الذي يتجرعون فيه الهزائم ويحاولون إظهار النصر بقتل الأطفال.