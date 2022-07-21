سخرية عبر الشبكات من “براد بيت” بسبب ارتدائه تنورة نسائية!
أثار ظهور النجم العالمي براد بيت خلال العرض الأوّل لفيلمه الجديد “Bullet Train” بتنورة نسائية تعليقات ساخرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أفاد موقع “نيوز ويك” الأمريكي فقد فاجأ بيت جمهوره، بارتداء ملابس نسوية، حيث ظهر بتنورة لونها بنّي مع سترة باللون الزهريّ، مستعرضاً الوشوم الموجودة على ساقيه، وقال موضحا: “أردت الحصول على نسمة باردة”.
اليوم براد بيت و في افتتاح فيلم #BulletTrai في المانيا استحوذ على اهتمام الصحافة حيث ظهر بتنوره بنيه
و تداول الناس الصورة بين مؤيد و معارض#fashion#قصة_موضه#مشاهير#موضه pic.twitter.com/w9yujvHzV9
— M (@Moana001100) July 20, 2022
Check out Brad Pitt showing off those leg tattoos in this skirt look on the #BulletTrain red carpet 👀❤️ pic.twitter.com/gM314K7mU4
— Etalk (@etalkCTV) July 20, 2022
وقال نشطاء إن هدف الفنان هو تحقيق التريند من أجل الترويج لفيلمه الجديد، فيما أعرب البعض عن استيائهم من مثل هذه التصرفات الشاذة التي جعلت التفريق بين الذكور والإناث أمرا صعبا.
الممثل “براد بيت” يظهر بتنورة نسائية !!
أصبح من الصعب التمييز بين الذكور والإناث في مجتمعات الغرب،
وبعض المطايا والإمعات الذين يقلدونهم في بلادنا. pic.twitter.com/oyinrVowkj
— mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) July 20, 2022
ويلعب براد بيت في الفيلم الذي سيعرض في دور السينما في الأسبوع الأول من أوت المقبل، دور قاتل غير محظوظ يصمّم على أداء وظيفته بعدما خرج عدد كبير من منافسيه من المهنة، ولكنّ القدر يضعه في مهمّته الأخيرة في مسار تصادميّ مع قاتلين من جميع أنحاء العالم.
Bullet Train ( 2022 )
اعلان جديد لفيلم الأكشن ” بوليت ترين ” من بطولة براد بيت ومايكل شانون وساندرا بولوك ومن المقرر في صالات السينما بتاريخ 4 أغسطس 2022
تدور أحداثه حول 5 قتلة مأجورين على متن قطار سریع لديهم نفس المهمة
براد بيت🔥😍
رايكم ؟ pic.twitter.com/BGU7TnWu3l
— Movie-Night 🍿🎬 (@Movie_Night7) July 16, 2022