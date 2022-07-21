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سخرية عبر الشبكات من “براد بيت” بسبب ارتدائه تنورة نسائية!

نادية شريف
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سخرية عبر الشبكات من “براد بيت” بسبب ارتدائه تنورة نسائية!
براد بيت

أثار ظهور النجم العالمي براد بيت خلال العرض الأوّل لفيلمه الجديد “Bullet Train” بتنورة نسائية تعليقات ساخرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفاد موقع “نيوز ويك” الأمريكي فقد فاجأ بيت جمهوره، بارتداء ملابس نسوية، حيث ظهر بتنورة لونها بنّي مع سترة باللون الزهريّ،  مستعرضاً الوشوم الموجودة على ساقيه، وقال موضحا: “أردت الحصول على نسمة باردة”.

وقال نشطاء إن هدف الفنان هو تحقيق التريند من أجل الترويج لفيلمه الجديد، فيما أعرب البعض عن استيائهم من مثل هذه التصرفات الشاذة التي جعلت التفريق بين الذكور والإناث أمرا صعبا.

ويلعب براد بيت في الفيلم الذي سيعرض في دور السينما في الأسبوع الأول من أوت المقبل، دور قاتل غير محظوظ يصمّم على أداء وظيفته بعدما خرج عدد كبير من منافسيه من المهنة، ولكنّ القدر يضعه في مهمّته الأخيرة في مسار تصادميّ مع قاتلين من جميع أنحاء العالم.

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