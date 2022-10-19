سخرية عبر الشبكات من فتوى تبيح للمرأة خطبة الرجل الخجول (فيديو)
أثار داعية كويتي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفتوى تبيح للمرأة خطبة الرجل الخجول التي طغت عليها التعليقات الساخرة.
وبحسب الفيديو المتداول، فقد أفتى الداعية عثمان الخميس بجواز عرض المرأة نفسها للزواج على الرجل الخجول، واستدل بما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وسخر نشطاء من الفتوى، متسائلين كيف يخجل الرجل ولا تخجل المرأة؟ ومؤكدين على أن الحياء صفة من المفروض أن تكون لصيقة بها، ولا ينبغي أن تعرض نفسها كالسلعة لمن هب ودب، خاصة وأنها تسير بعاطفتها.
لا احنا رجالة أوي و هنخطب قريب خلاص
فلو تيجي تخطبيني ابقى شاكر جدا 😂https://t.co/EHWUka6DoD
— Mustafa Gamal (@mus_gamal_739) October 18, 2022
في ذات السياق دافع البعض عن الداعية، وشدّدوا على ضرورة تقوى الله وتجنب لحوم الناس وخاصة العلماء فإنها خزي وحسرة يوم القيامة.
وكخلاصة فالشيخ أجاب عن حكم المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح وساق دليله من فعل خديجة رضي الله عنها مع النبي
فلم السخرية منه ؟ أن أفتى بكتاب الله وسنة نبيه؟
وهذا كلامه بنفسه https://t.co/QYJ2XlLVip
فاتقوا الله وإياكم ولحوم الناس وخاصة العلماء فإنها خزي وحسرة يوم القيامة
— 𝕳𝖀𝕾𝕾𝕰𝕴𝕹 حۡسۜيۧنۨ (@lxhusseinxl) October 17, 2022
وقال البعض إن سبب عرض خديجة نفسها على النبي ليس الخجل، وإنما لما رأت فيه من صفات حميدة على رأسها الأمانة، ليرد آخرون على ضرورة الفهم الجيد لكلام الشيخ قبل السخرية، والاستماع إلى نص الفتوى كاملا دون قراءته على طريقة “ويل للمصلين” أو “لا تقربوا الصلاة”.
اختي لو ماعليج لا تستعجلين و تابعي الفيديو كامل وتعرفين قصد الشيخ
لا تصيرون مثل اللي يقول
في آيه قرانيه تقول ( لا تقربوا الصلاة )
خلاص مابي اصلي
لا حبيبي كمل الآيه
👈🏻 ( وانتم سكارى )
هذا رابط الفيديو واذا خايفه من الرابط دشي يوتيوب وشوفي الفيديوhttps://t.co/xEWT5YgCMW
— د. قفشه (@Dr_gafsha) October 15, 2022