سخرية عبر الشبكات من فتوى تبيح للمرأة خطبة الرجل الخجول (فيديو)

أثار داعية كويتي جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بفتوى تبيح للمرأة خطبة الرجل الخجول التي طغت عليها التعليقات الساخرة.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد أفتى الداعية عثمان الخميس بجواز عرض المرأة نفسها للزواج على الرجل الخجول، واستدل بما فعلته السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وسخر نشطاء من الفتوى، متسائلين كيف يخجل الرجل ولا تخجل المرأة؟ ومؤكدين على أن الحياء صفة من المفروض أن تكون لصيقة بها، ولا ينبغي أن تعرض نفسها كالسلعة لمن هب ودب، خاصة وأنها تسير بعاطفتها.

في ذات السياق دافع البعض عن الداعية، وشدّدوا على ضرورة تقوى الله وتجنب لحوم الناس وخاصة العلماء فإنها خزي وحسرة يوم القيامة.

وقال البعض إن سبب عرض خديجة نفسها على النبي ليس الخجل، وإنما لما رأت فيه من صفات حميدة على رأسها الأمانة، ليرد آخرون على ضرورة الفهم الجيد لكلام الشيخ قبل السخرية، والاستماع إلى نص الفتوى كاملا دون قراءته على طريقة “ويل للمصلين” أو “لا تقربوا الصلاة”.