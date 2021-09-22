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جواهر

سخرية عبر شبكات التواصل من امرأة اقتحمت بسيارتها مكتب اتصالات

نادية شريف
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سخرية عبر شبكات التواصل من امرأة اقتحمت بسيارتها مكتب اتصالات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من السخرية، مقطعا مصورا لامرأة اقتحمت بسيارتها مكتب اتصالا ت.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل المكتب الواقع شمال الرياض، رجلا يجلس في هدوء ليتفاجأ بسيارة تقتحم المكان.

وظهر الموظف بعد انتهاء الحادث، وهو “يعرج” على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به، والتي كانت تقودها امرأة فقدت السيطرة عليها.

وأثارت الحادثة ردود فعل ساخرة من قبل الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن المرأة حديثة العهد بالقيادة في المملكة.

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