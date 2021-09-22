سخرية عبر شبكات التواصل من امرأة اقتحمت بسيارتها مكتب اتصالات
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بكثير من السخرية، مقطعا مصورا لامرأة اقتحمت بسيارتها مكتب اتصالا ت.
ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة داخل المكتب الواقع شمال الرياض، رجلا يجلس في هدوء ليتفاجأ بسيارة تقتحم المكان.
فيديو | كاميرا مراقبة توثق لحظة اقتحام امرآة مكتب شركة اتصالات شمال الرياض.
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— مجتمعنا (@KSASociety) September 21, 2021
وظهر الموظف بعد انتهاء الحادث، وهو “يعرج” على إحدى قدميه، نتيجة اصطدام السيارة به، والتي كانت تقودها امرأة فقدت السيطرة عليها.
وأثارت الحادثة ردود فعل ساخرة من قبل الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن المرأة حديثة العهد بالقيادة في المملكة.
يجب اعادة النظر في طريقة منح رخص القيادة للمرأة و كذلك طريقة التدريب و مكان التدريب ، انا بصراحة اذا شفت مرأة تسوق اكون حذر جدا و احاول ابتعد اكثر من مرة كانوا رح يصدموني عدا عن ذلك عند تغير المسرب فجأة و بدون اشارة يدخلو و كذلك من شارع فرعي الى رئيسي ما ينتبهون
— Ahmed Nemer (@ahmednemer_007) September 21, 2021