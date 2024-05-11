سخرية على إثر هجوم الدبابير على جنود الاحتلال في غزة وإصابتهم بتورمات
ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم الدبابير على جنوده في غزة وإصابة 12 منهم بلسعات متفاوتة.
وبحسب الإعلام العبري فقد مرّت دبابة في إطار نشاط الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، فوق عش كبير للدبابير؛ ما أثار هيجانها وأدى إلى لدغ بعض العناصر، لتبدأ منشورات التشفي، بتعليقات طريفة للغاية على غرار “الدبابير كمان خماس”.
كيف اتصاوب ابنك يا ام يائيل برفح ؟
لسعو دبور 😁 ….الدبابير كمان خماس 🤪#عش_الدبابير#رفح pic.twitter.com/10xHZDZDXv
— أم أحمد ياسين 🇵🇸 غَـ𓂆ـزَة (@Gaza_1186) May 10, 2024
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال إن 12 جنديا إسرائيليا تعرضوا للسعات الدبابير خلال تواجدهم جنوب قطاع غزة.
وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس” أنه تم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، ما عدا جندي واحد حالته متوسطة، موضحا أنه تم إبلاغ عائلات هؤلاء الجنود.
🔴في إطار نشاط جيش الدفاع جنوبي القطاع صادفت قوة تابعة لجيش الدفاع عش دبابير.
ونتيجة ذلك، تعرض 11 مقاتلاً للسعة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، في حين نُقل مقاتل آخر تابع لجيش الدفاع للمستشفى وحالته متوسطة.
وتم إبلاغ عائلات المقاتلين.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2024
وتداول نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية صورا لجنود وجوههم متورمة من أثر اللسع، محتفين بمشاركة أضعف مخلوقات الله في الحرب بقولهم: “وما يعلم جنود ربك إلا هو”.
إذاعة الجيش الإســـــ را ئيلي : هجوم جيش من الدبابير على 12 جندي إســــ را ئيلي بعد أن دهست مدرعة على عش للدبابير
( وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ) pic.twitter.com/obIJNFKtwH
— 🔻رياض المنفلوطي 🔻 (@RyadAlManfloty) May 10, 2024
” وما يعلم جنود ربك إلا هو “
سلَّط الله اليوم (الدبر) على الصهاينة فأشبعت أجنادهم ومستوطنيهم لسعا
وأنا أتابع الخبر اليوم على وسائل إعلامهم لم يخطر ببالي إلا (حميَ الدبر) الصحابي الجليل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه
قبل الدبر هاجمتهم كلاب غزة ونهشتهم
ثم يأتي بعد كل تلك… pic.twitter.com/kFwDuDxNBR
— د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) May 10, 2024
واستذكر البعض كلمة أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام حين قال إن غزة تحارب المحتل الغاصب بكل ما فيها، لتكون لعنة التاريخ على الكيان.
⛔ بعد إصابة 11 جندي إثر لسعهم من “الدبابير” شرقي رفح 🐝
تذكرت كلمة الملثم الحبيب 👇🏻
فـغزة تقاتل بكل ما فيها..
-الدبابير الان وقبلها الكلاب الضالة و الفطريات.
وما يعلمُ جنودَ ربك الا هو. pic.twitter.com/yiCArpH4c0
— قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) May 10, 2024