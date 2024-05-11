سخرية على إثر هجوم الدبابير على جنود الاحتلال في غزة وإصابتهم بتورمات

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم الدبابير على جنوده في غزة وإصابة 12 منهم بلسعات متفاوتة.

وبحسب الإعلام العبري فقد مرّت دبابة في إطار نشاط الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة، فوق عش كبير للدبابير؛ ما أثار هيجانها وأدى إلى لدغ بعض العناصر، لتبدأ منشورات التشفي، بتعليقات طريفة للغاية على غرار “الدبابير كمان خماس”.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال إن 12 جنديا إسرائيليا تعرضوا للسعات الدبابير خلال تواجدهم جنوب قطاع غزة.

وأضاف عبر حسابه على منصة “إكس” أنه تم نقل الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وحالتهم طفيفة، ما عدا جندي واحد حالته متوسطة، موضحا أنه تم إبلاغ عائلات هؤلاء الجنود.

وتداول نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية صورا لجنود وجوههم متورمة من أثر اللسع، محتفين بمشاركة أضعف مخلوقات الله في الحرب بقولهم: “وما يعلم جنود ربك إلا هو”.

واستذكر البعض كلمة أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام حين قال إن غزة تحارب المحتل الغاصب بكل ما فيها، لتكون لعنة التاريخ على الكيان.