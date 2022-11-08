سخرية من استشهاد الرئيس الإسرائيلي بآية الفساد في الأرض خلال قمة المناخ (فيديو)

أثار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، سخرية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد استشهاده بآية الفساد في الأرض خلال قمة المناخ “كوب 27” بمصر.

وانتقل هرتسوع إلى اللغة العربية خلال كلمته في قمة المناخ ليقتبس الأمر القرآني في سورة القصص: “وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، مستشهدا بوصية أيضا في الكتاب المقدس للعمل والكدح وحماية الأرض، بحسب صحف مصرية وعبرية.

وأضاف: «فلنعمل على إنقاذ العالم بفضل ما رزقنا الله من نعمه، فهو خلقنا جميعا على صورة الله».

وقال نشطاء إن الكيان الصهيوني الذي يترأسه هرتسوع هو أساس الفساد في الأرض، متسائلين إن كان يدرك ما يقول.

يشار إلى أن قمة شرم الشيخ انطلقت، الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وتأتي في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية، ضحية التغير المناخي.