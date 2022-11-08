سخرية من استشهاد الرئيس الإسرائيلي بآية الفساد في الأرض خلال قمة المناخ (فيديو)
أثار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، سخرية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد استشهاده بآية الفساد في الأرض خلال قمة المناخ “كوب 27” بمصر.
وانتقل هرتسوع إلى اللغة العربية خلال كلمته في قمة المناخ ليقتبس الأمر القرآني في سورة القصص: “وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، مستشهدا بوصية أيضا في الكتاب المقدس للعمل والكدح وحماية الأرض، بحسب صحف مصرية وعبرية.
وأضاف: «فلنعمل على إنقاذ العالم بفضل ما رزقنا الله من نعمه، فهو خلقنا جميعا على صورة الله».
AlAinNews: “ولا تبغ الفساد في الأرض”.. الرئيس الإسرائيلي يستشهد بآية قرآنية خلال كلمته بقمة المناخ #COP27 بمدينة شرم الشيخ المصرية#عينك_على_العالم #قمة_المناخ_مصر_2022
@COP27P
#TogetherForImplementation pic.twitter.com/TySH8kx36a
— عبدالله Abdullah (@7uae) November 8, 2022
وقال نشطاء إن الكيان الصهيوني الذي يترأسه هرتسوع هو أساس الفساد في الأرض، متسائلين إن كان يدرك ما يقول.
رئيس #إسرائيل في قمة المناخ في #مصر:
“وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”.
والله انكم اكبر المفسدين في الارض. pic.twitter.com/SB7u2PqKHD
— #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 7, 2022
رئيس الكيان الصهيوني في قمة المناخ في #مصر:
“وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”.
😵😵😵 pic.twitter.com/Vf0n76TCvN
— Kawther Jalel (@kawther_jalel) November 8, 2022
يشار إلى أن قمة شرم الشيخ انطلقت، الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وتأتي في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية، ضحية التغير المناخي.