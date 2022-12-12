سخرية من مذيعة مصرية قالت إن رونالدو يتابع برنامجها (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات السخرية من حديث مذيعة مصرية شهيرة قالت إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتابع برنامجها وطلبت منه الزواج من صديقته وأم أولاده جورجينا رودريغز.

ويظهر في الفيديو الساخر الذي نشره عدد كبير من المصريين، جلوس كريستيانو رونالدو على طاولة رفقة أطفالة وصديقته جورجينا، وهم يشاهدون فيديو مركب للإعلامية المصرية ياسمين عز، وسط تصفيق من النجم البرتغالي.

ووجهت الإعلامية، التي تقدم برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الأحد 11 ديسمبر، رسالة لرونالدو وصديقته جورجينا بعد الخسارة أمام المغرب.

وفي بداية برنامجها صفقت عز، تقديرا لرسالة جورجينا لشريكها رونالدو، قائلة: “الله عليكي يا بنتي، ونتعلم منها الحب.. جورجينا عبرت عن مشاعرها بقوة في وقت مهم”.

وأضافت: “لازم نتعلم من الحب الحقيقي، لما يكون جوزك متضايق تقولي له إيه وتتصرفي معاه إزاي، مش تكبتيه وتكرهيه في نفسه وعيشته زي ما بيحصل كتير”.

وتابعت:”رونالدو قطع قلبي امبارح بعد البكاء، وحبيبته كتبت له رسالة درس، وعلينا جميعا نتعلم منها، وكل تفصيلة فيها حلوة..”.

وأردفت: “جورجينا عمرها ما اشتكت رغم إنك مرمطها وراك كعب داير، الست مبتقولش لا من هنا لهنا حاضر، أتمنى ربنا يهديك وتراجع نفسك في موضوع الجواز ده”.

وختمت: “رسالتي لرونالدو، وأنا عارفه أنه بيتابع البرنامج وبيحبنا وبيحب البرنامج.. والنبي يا شيخ اجبر بخاطر جورجينا واتجوزها، شايلاك في عينيها وصاينه ولادك ومحافظه عليهم، وعمرها ما اشتكت”.