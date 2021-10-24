سد النهضة.. السيسي: نتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة وملزمة مع إثيوبيا في أقرب وقت

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أثيوبيا بالوصول بلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة ملزمة بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر الماضي.

وأشار السيسي إلى أن ذلك من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرس التعاون والتنسيق.

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد، حيث أشار إلى أن شعب مصر يتابع خطوات بناء وملء سد النهضة.

وأضاف الرئيس المصري أن البعض يقومون ببناء مشروعات غير مدروسة تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول على الوفاء باحتياجات سكانها من المياه والتأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وأشار السيسي إلى “أننا شاركنا بفعاليات مع الأمم المتحدة ورحبت مصر فى أسبوع المياه بعقد جلسات أممية بين الخبراء والوزراء”.

ولفت أن مصر تخطو خطوات أمام التحديات وهي “أكثر الدول جفافا فى العالم بأقل معدل من الأمطار لذلك نعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل”.

وسابقا دعت مصر مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في القضية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق في ما بينها، ولا سيما على آلية تقاسم المياه.

وبدأت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.