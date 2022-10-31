سرار: أخلفنا الوعد مع الكوكي

أكد الإثنين رئيس وفاق سطيف في تصريحات صحفية أن ما قاله المدرب السابق عن وفاق سطيف حقيقة لا ينكرها جاحد: “ما قاله الكوكي حقيقة ومن الواقع وأقف معه في كل كلمة قالها إلا في كلامه حول أنه كان يدفع من جيبه البنزين لحافلة الفريق، الكوكي فعلا كان يفعل ذلك، لكن كنت أتمنى ان يترفع عن الحديث عنه وحتى اللاعب السابق عبد المومن جابو كان يدفع بعض المستلزمات للنادي…”.

وأضاف: “لم أكن على خلاف مع المدرب التونسي وكنت ضد رحيله، بل اتصلت به للعودة و إنهاء الموسم معنا… وعلاقتي معه تمتد لسنوات التسعينيات. الرئيس السطايفي أكد أن الإدارة وعدت الكوكي بدفع مستحقاته وفق بروتوكول متفق عليه، لكننا أخلفنا الوعد، لأن التسيير يعتمد على الأولويات.