سرار أطرش في الزفة بسبب إقالة مدرب رديف الوفاق

استغرب رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، خبر إقالة مدرب الفريق الرديف للوفاق سفيان دوار، دون علمه.

ونشر “حكوم” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” معلقا، على القرار الذي اتخذ من دون علمه: ” السلام عليكم، لم أفهم شيئا يتخذ قرار تنحية المدرب دون علم رئيس مجلس الإدارة..هرمنا”.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي وفاق سطيف قد نشرت سهرة الاثنين بيانا، قالت فيه : “قامت إدارة الوفاق بإقالة مدرب الرديف، سفيان دار بسبب النتائج السلبية المسجلة مؤخرا، على أن تكون هذه الفئة تحت الإشراف المباشر للمدرب نبيل الكوكي، الذي سيختار المدرب القادم..”.

وتؤكد هذه الحادثة حالة التخبط التي تعيشها إدارة وفاق سطيف، في الآونة الأخيرة، ويحدث هذا في ظل الأزمة المالية الخانقة، التي لم تتمكن إدارة “النسر الأسود” من إيجاد حلول لها، غير اللجوء إلى جيوب الأنصار فيما يشبه “التليطون”، لتبقى الإدارة عاجزة عن مسايرة فريق يسير بخطى ثابتة نحو إحراز لقب بطولة هذا الموسم، ويقدم شبانا نالوا كل الثناء نظير تألقهم اللافت.