سرار: جلبنا للوفاق “فاكهة” مدرّبي مصر

حسام البدري يتوسّط عبد الحكيم سرار ومدير شركة "بلاك إيغلز" المُسيّرة للوفاق عبد الكريم العرباوي، بعد إمضاء العقد.

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف مساء الخميس، عن انتدابها بِصفة رسمية للتقني المصري حسام البدري مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى المدرب حسام البدري عقدا يدوم موسمَين من الآن، يُشرف بِموجبه على العارضة الفنية لِنادي “النّسر الأسود”.

وقال رئيس نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، إن هيئته جلبت مدربا مصريا “ثقيل الوزن” رياضيا. واستدلّ بِتزيين حسام البدري رفوف خزانته بـ 28 تتويجا.

وأضاف سرار أن البدري يملك أيضا ثقافة احترافية، سيُوظّفها في تحسين النتائج الفنية لِوفاق سطيف، وأيضا في عصرنة الجهاز الإداري لِنادي “الأسود والأبيض”.

من جهته، قال حسام البدري في تصريحات بعد توقيع العقد، إنه سعيد بِتجربته الجديدة في البطولة الجزائرية. شاكرا مسؤولي الوفاق عل تثمين قدراته الفنية.

وأضاف حسام البدري أنه لمس ترحيبا حارّا بِمجرّد أن وطأت قدماه التراب الجزائري، وشدّد على أنه سيلتزم بِبذل أقصى المجهودات لِتحقيق أهداف وفاق سطيف.