سرار.. خطيب مصقاع أمام الإعلام وأرنب سباق في الانتخابات

كلّما يحين موعد انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الجزائري أو الرابطة المحترفة، يطفو عبد الحكيم سرار إلى السّطح.

ثم ما يلبث أن ينسحب عبد الحكيم سرار من السّباق، بِمجرّد ما تبدأ الحملة الانتخابية. ويعود الرجل إلى بيته، زاهدا في المناصب، مثل ذئب مُراوغ كان يُمنّي النّفس صباحا بِتناول كبش مشوي، ولمّا مالت الشمس إلى الغروب ولم ينل مراده، راح يُعدّد حسنات الحمية الغذائية (بيضة مسلوقة تكفي)!

لا جدال في أن ماضي عبد الحكيم سرار كان مُشرقا، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية. لكن منذ أن اعتزل الرياضة الأكثر شعبية في العالم، تغيّرت ملامحه، وبدأ وهجه يخبو.

سرار كتلة من التناقضات، فهو يدعو موسى صايب في التلفزيون على المباشر إلى عدم التحدّث بِالفرنسية، حتى خلناه “آخر القوميين”. لكن “حكّوم” لا يجد حرجا في مخاطبة الإعلاميين بِلغة “موليير”، كما حدث ذلك بعد انتهاء أشغال الجمعية العامّة العادية لاتحاد الكرة الجزائري مُؤخّرا، ربّما استفزازا لِعمّار بهلول (العضو السابق في المكتب الفيدرالي) الذي كان إلى جانبه تحت أضواء كاميرات التلفزيون. عِلما أن بهلول (من ولاية الطارف) يتحدّث بِالعربية وبِرنّة تونسية.

يُبدي سرار تحمّسا شديدا لِخلافة شرف الدين عمارة، وهو حقّ طبيعي ومشروع. لكن يعود إلى الخلف، ويُوضّح بِأنه لن يدخل الغمار الانتخابي، إذا علم أن مَن يُسمّيه بـ “الحاج” (روراوة) سيتنافس على كرسي الرجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم. ماذا يعني هذا؟ “الدومينو مربوط”؟

بات سرار مع مرور الوقت، لا يصلح سوى لِتزيين الرّكح التلفزيوني، وإطلاق التصريحات الإعلامية الاستعراضية التي تجلب “الغاشي” في العالمَين الواقعي والافتراضي. أسوة بِزميله السابق في “الخضر” و”كبيرهم الذي علّمهم السّحر” علي بن الشيخ.

ويجدر التذكير بِأن عبد الحكيم سرار وفي تصريح إعلامي للتلفزيون الجزائري، بُعَيْدَ مساهمته في إحراز المنتخب الوطني كأس أمم إفريقيا 1990، قال إنه عقب اعتزال كرة القدم، سيبتعد عن النشاط الرياضي، ويقتحم مجال تجارة الأعمال. ولكن سرار عاد إلى “الجلد المنفوخ”، وتجرّأ وقال “إذا غبتُ عن بيت وفاق سطيف، فإن الفريق سيغرق”!؟ ورغم ذلك خرج نادي “النسر الأسود” بلا حمص ولا فول من سباق الموسم المُنقضي، تحت إمرة الرئيس عبد الحكيم سرار. وحدّث عن فشل تجربتَيه الإداريتَين مع فريقَي اتحادَي العاصمة وسيدي بلعباس، وإيّاك أن تشعر بِالحرج.