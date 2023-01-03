سرار لِبلوزداد والمولودية: قلتُ لكما قندوسي ليس للبيع

تطرّق رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف عبد الحكيم سرار، الثلاثاء، إلى لاعبه الدولي أحمد قندوسي، وأمور أخرى لها صلة بِفريق “النّسر الأسود”.

ويتمتّع متوسّط الميدان أحمد قندوسي (23 سنة) بِقدرات فنية راقية، ويحوز لقب الهدّاف المُؤقّت للبطولة الوطنية. وهو ما جعله محلّ اهتمام عدّة أندية ترغب في الاستفادة من خدماته شهر جانفي الحالي، فيما يرتبط مع فريق الأسود والأبيض بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2026.

وقال سرار إن ناديَي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر مُتحمّسان لِانتداب قندوسي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الجاري. لكنه لا يُريد تسريحه.

وأوضح المسؤول الأوّل في إدارة الوفاق، أنه يُريد تحويل ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) إلى نادٍ أوروبي مُحترم، وبِقيمة مالية مُناسبة، وأيضا بِانتداب يرفع مستواه الفني، ويرتقي به إلى درجة لاعب دولي في صفوف “محاربي الصّحراء”. عِلما أن قندوسي سيُشارك في الشهر الحالي مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2023.

وعن الوضعية المالية للوفاق، كشف سرار في ظهور له عبر القناة الإلكترونية لِناديه، عن تلقّيه دعما ماديّا في الأيّام القليلة الماضية من قبل المجمّع الصناعي لِإسمنت الجزائر، كان بِمثابة جرعة أوكسجين، سوّى بِواسطته المستحقّات المالية للاعبيه. وأضاف أن هيئته بِصدد إبرام اتّفاقية مع مؤسّسة “سونالغاز”، التي وعدته أيضا بِدعم مالي في آجال لا تتجاوز مدّة الأسبوعَين من الآن.

وثمّن سرار كذلك دعم السلطات العمومية، وأشار إلى منحها إيّاه غلافا ماليا قيمته 10 ملايير سنتيم في سبتمبر الماضي. لكن استطرد، وقال إن تجميد الحساب البنكي للنادي، حرمه من استغلال هذه الأموال. وذلك بِسبب ديون وقروض يُطالب بها مسيّرون سابقون للنادي.

وبِخصوص مستقبل العارضة الفنية، قال رئيس مجلس إدارة الوفاق إن هيئته ما زالت تضع ثقتها في المدرب المُؤقّت الشاب خالد لموشية، وسيُشرف في الأيّام القليلة المقبلة على استئناف التحضيرات لِمرحلة العودة. في انتظار أن يطرأ جديد.

وعن حصيلة النتائج في مرحلة الذهاب، قال سرار إنه يشعر بِنوع من الارتياح، لِأن الوفاق تموقع خامسا في لائحة الترتيب، خلف أربعة أندية مُنتعشة مادّيا (بلوزداد وقسنطينة والمولودية والساورة)، لِكونها مُموّلة من قبل شركات وطنية عكس فريقه.