سرار وزفزاف ينهيان حملتهما الانتخابية بأهداف “صدامية”

تنقلا إلى الميدان لإقناع المصوتين

أنهى المرشحون لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم الثنائي جهيد زفزاف وعبد الحكيم سرار حملتهما الانتخابية التي دامت أربعة أيام، محاولين إقناع أعضاء الجمعية العامة بالانتخاب عليهما، غدا الخميس بداية من الساعة العاشرة صباحا، بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وقال أحد المرشحين في قائمة جهيد زفزاف لـ”الشروق”: “لم نرد أن نتحدث في البداية عن حملتنا الانتخابية، لأننا نريد أقناع أعضاء الجمعية العامة ببرنامجنا، لقد أكدنا لهم أننا سنعمل سويا وبالتشاور مع رؤساء الأندية والرابطات وليس بقرارات انفرادية، سنحاول أن نعالج مشاكل الكرة الجزائرية بداية من القاعدة، ونقاط أخرى ستعرض خلال الجمعية العامة”، مضيفا: “لقد انتقلنا إلى الميدان والتقينا أعضاء الجمعية العامة وقدمنا لهم خطوطا عريضة لبرنامجنا.”

من جهته، قال أحد أعضاء مكتب عبد الحكيم سرار لـ”الشروق”: “تريد الحقيقة.. نملك نفس حظوظ المكتب الآخر، معنا لاعبان دوليان، وشخصيات رياضية بإمكانها تقديم الكثير لكرة القدم الجزائرية، نعرف كل أعضاء الجمعية العامة وتحدثنا معهم وهم واثقون من البرنامج الذي قدمناه لهم”، مضيفا: “تنقلنا نحن أيضا إلى الميدان والتقينا أعضاء الجمعية العامة وهم يعرفوننا في الميدان… الصندوق هو الفاصل… لكننا متأكدون أنهم في حال الانتخاب علينا أننا سنقدم الكثير لكرة القدم الجزائرية.”

وكانت “الشروق” قد نشرت في عدد سابق حوارين مع المرشحين جهيد زفزاف وعبد الحكيم سرار، حيث تحدثا بإسهاب عن الجمعية العامة وسبب ترشحهما، حيث أكد زفزاف أن “فكرة في الترشح لرئاسة الفاف جاءت بعد إلحاح أعضاء الجمعية العامة، الذين طالبوني بالترشح لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خاصة بعد التجربة التي اكتسبها منذ انضمام إلى الفاف. زد على ذلك، أني كنت مسيرا في أندية رياضية”. من جهته، أشار سرار أن أمر الترشح لرئاسة الفاف ليس عفويا وليس مخططا له من قبل، بل لما تعيشه الكرة الجزائرية التي أصحبت مملة.. وهذا بالرغم من الملايير التي تصرف على اللاعبين والطواقم الفنية. أما في ما يخص الفريق الوطني، الذي، تنقصه الحماية من الكواليس وأسباب أخرى جعلته يترشح لخلافة شرف الدين عمارة.

وكانت الجمعية العامة العادية للفاف قد جرت بالمدرسة العليا للفندقة والمطاعم عين البنيان، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لشرف الدين عمارة، غير أن الجمعية الانتخابية ستعقد غدا بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، بداية من الساعة العاشرة صباحا، بعد أن طالبت إدارة المدرسة العليا للفندقة والمطاعم بمستحقاتها تجاه الفاف العاجزة عن تسديدها بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويخلف زفزاف أو سرار الرئيس شرف الدين عمارة الذي استقال من منصبه بعد إقصاء الخضر من التأهل إلى مونديال قطر، ويكمل الرئيس الجديد العهدة التي تنتهي في 2025.