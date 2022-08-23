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رياضة

سرار يرفض مغادرة قندوسي

ع. ع
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سرار يرفض مغادرة قندوسي

حسم عبد الحكيم سرار، رئيس نادي وفاق سطيف، موقف لاعب وسط الفريق أحمد قندوسي، من الانتقال إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت بعض التقارير الإعلامية، في الساعات الأخيرة، إلى أن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة أحمد قندوسي، من أجل الانتقال لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وقال عبد الحكيم سرار، في تصريحات خاصة لـصحيفة “أهل مصر”، إن الحديث عن انتقال أحمد قندوسي للنادي الأهلي ليس له أي أساس من الصحة”. وأضاف: “لم أتلق من النادي الأهلي أي عرض رسمي للتعاقد مع كندوسي، ولا حتى مكالمة هاتفية للاستفسار عن اللاعب، هذه قصة مفتعلة، وغير موجودة نهائيا”. وأكمل رئيس نادي وفاق سطيف: “غير مسموح برحيل أحمد كندوسي عن وفاق سطيف، قبل بطولة إفريقيا للمحليين القادمة”.

واختتم “سرار” منتقدًا الصحافة المصرية: “قوة الصحافة المصرية جعلتكم تبحثون عما تكتبون، تبحثون وراء أي شيء لتكتبوه حتى وإن كانت إشاعة”.

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