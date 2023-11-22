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سرايا القدس تعلن وفاة مستوطنة كانت ستطلق سراحها

جواهر الشروق
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سرايا القدس تعلن وفاة مستوطنة كانت ستطلق سراحها

 أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس، وفاة مستوطنة موجودة لدى الحركة التي أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب صحية وإنسانية.

وقالت السرايا في بلاغ عاجل إن “مماطلة العدوّ” أدى إلى وفاة المسنة حنا كتسير التي سبق وأن صرحت أن نتنياهو هو المسؤول عن كل الفوضى في العالم.

وأخلت الحركة مسؤوليتها تجاه الأسرى الآخرين بسبب القصف الهمجي المتواصل على قطاع غزة.

وسبق لأبي عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أن أعلن أن نحو 50 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

كما كشفت القسّام أن “22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة”، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة اليوم.

يُذكر أن الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلن أنه أسر ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن بين الرهائن “عسكريين برتب مرتفعة”، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال، وفقا لوكالة “شفا” الفلسطينية.

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