سردين بطول 5 سم معروض للبيع!

حماية المستهلك ونقابة الصيد البحري يحذران

يعرض بعض الصّيادين وباعة السمك مؤخرا، أنواعا من السمك مخالفة من حيث طولها، للقانون المحدد للأحجام التجارية، للموارد البيولوجية، إذ تعرض أنواع من السمك والسردين لا يتعدى طولها 5 سم فقط.. والسّلوك يتسبب في إهدار الثروة السمكية مستقبلا. ما جعل نقابة الصيد البحري والمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تحذر من الظاهرة، وتدعو حراس الشواطئ، لتشديد الرقابة على الصيادين.

حماية المستهلك: سردين صغير بـ 250 دج لجلب الزبائن

رصدنا مؤخرا، عدة باعة لمختلف أنواع السمك، يعرضون وعلنا في الأسواق وعلى حواف الطرق السريعة، موارد صيدية صغيرة جدا من حيث أحجامها، رغم أن القانون يمنع هذا السّلوك، حفاظا على الثروة السمكية بشواطئنا. بينما يتجنّب كثير من المواطنين، شراء هذه الأسماك الصغيرة لصعوبة تنظيفها. وآخرون يقبلون على شرائها بسبب انخفاض شعرها والذي لا يتعدى 250 دج بسبب أحجامها الصغيرة.

وفي هذا الصدد، عرض مكتب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بولاية سكيكدة، صورا لسردين معروض في الأسواق، لا يتجاوز طوله نصف طول ملعقة قهوة صغيرة.. !!

بلوط: الصيادون يخالفون المرسوم التنفيذي المحدد للأحجام التجارية

وأكدت المنظمة أن القانون صريح في هذا الشأن، ويحدد بوضوح الحجم التجاري المتاح لصيد السردين بنحو 11 سم كحد أدنى، ” ومع ذلك نشاهد تسويق سمك أصغر من الحجم القانوني، ويتم بيعه بسعر 200 حتى 250 دج، مع تهافت المستهلك على اقتنائه لانخفاض سعره “.

بيع السردين الصغير “جريمة”..

ووصفت المنظمة، السلوك بـ “الجريمة المسجلة ضد الثروة الصيدية، وهو ما يتسبب في القضاء عليها، وكذا ارتفاع ثمن تسويقها في المواسم الأخرى، نظرا لشح الثروة السمكية”، وتحذر بأن مواصلة مثل هذا السلوك يهدد بالقضاء على ثروتنا السمكية.

ودعت المنظمة مديريات الصيد البحري وتربية المائيات للتدخل، مع تكثيف مديرية التجارة وترقية الصادرات ومختلف المصالح المعنية، لوقف هذه المجزرة في حق الثروة الصيدية.

ومن جهته، أكد رئيس نقابة الصيد البحري، بلوط في تصريح لـ ” الشروق”، أن ظاهرة عرض موارد بحرية بأحجام صغيرة جدا، موجودة منذ سنوات، رغم وجود مرسوم تنفيذي، يحمل رقم 86/04 مؤرخ في 18 مارس 2004، والذي يحدد الأحجام التجارية للموارد البيولوجية للسمك.

سمك تونة بأحجام بين 50 سم و80 سم وهذا غير قانوني

وذكر على سبيل المثال، بعض أنواع السمك التي تحدث عنها المرسوم، ومنها السردين والذي لا يجب أن يقل طوله عند صيده 11 سم، بينهما يباع عند البعض بطول 5 سم فقط. لونشوا 9 سم، الصاورال 16 سم، الماكرو 20 سم، الكالامار 8 سم، سبادون 120 سم، البونيط المخططة 30 سم، تونيد 40 سم، الروجي 15 سم، المارلون 16 سم، الدوراد 20 سم، الباجو 15 سم، الرية 50 سم، البودروا 30 سم، الرّاسكاس 15 سم، القرنيط 12 سم، التونة 120 سم، وهذه الأخيرة رصدنا باعة يعرضونها بأحجام لا تتعدى الـ 50 و80 سم.

ويؤكد محدثنا أن كل صياد أو بائع يعرض الموارد الصيدية، بأحجام أقل من المذكورة أعلاه، يعتبر مخالفا للقانون ويعرض على العدالة لمحاكمته.

وقال: “على حراس السواحل وشرطة البحار، تكثيف دورياتهم ومراقبتهم، عند خروج قوارب الصيد ودخولها..اذ لا يعقل صيد سردينة تحمل في بطنها مليون و500 ألف بيضة، فهذا إهدار مباشر لثروتنا السمكية مستقبلا، خاصة وأن الفرد الجزائري لا يستهلك سوى 100 غرام من السمك سنويا، وهي أقل نسبة عالمية “.