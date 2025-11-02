سرطان البروستات.. ثاني أكثر السرطانات شيوعا لدى الرجال في الجزائر

انطلاق حملة "نوفمبر الأزرق" للتوعية حول الكشف المبكر

انطلقت مع بداية شهر نوفمبر الجاري الحملة الوطنية للتوعية بسرطان البروستات تحت شعار “نوفمبر الأزرق”، في مبادرة صحية الهدف منها تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر لهذا المرض الذي يعد من أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال في الجزائر والعالم بعد سرطان الرئة، والذي يتسبب في وفاة آلاف المرضى سنويا.

وفي هذا السياق، حذر المختص في جراحة الكلى والمسالك البولية وعضو المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مهدي مصطفى ساكر، من الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بسرطان البروستات في الجزائر، موضحا أن هذا المرض يحتل المرتبة الثانية بعد سرطان الرئة من حيث الانتشار بين الرجال، كما أشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل 3500 حالة إصابة جديدة سنة 2020 في آخر إحصائيات منها 1300 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تبقى مجرد أرقام تقديرية ومنخفضة عن الواقع، وذلك بالنظر إلى ازدياد الحالات التي تكتشف في مراحل متقدمة من المرض، نتيجة تأخر الفحص والتردد في الكشف المبكر.

وأوضح الدكتور ساكر أن الكشف المبكر هو الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات وتمكين العلاج والشفاء في الوقت المناسب، كما دعا الرجال خاصة الذين تجاوزوا سن الخمسين، إلى إجراء فحوصات دورية، قائلا أن السن يعتبر أحد أهم عوامل الإصابة بهذا النوع من السرطان.

ولفت إلى أن “نوفمبر الأزرق” استحدث عالميا من أجل التوعية حول الأمراض التي تصيب الرجال على رأسها سرطان البروستات، وتشجيعهم على الفحص المبكر والاهتمام بصحتهم بشكل عام خاصة الصحة النفسية التي تعتبر جزء أساسي من العلاج.

وعن أسباب المرض، أكد المختص أن العوامل الوراثية، مثل وجود أقارب من الدرجة الأولى مصابين أو طفرات جينية مسببة لأنواع مختلفة من السرطان، قد ترفع -حسبه- احتمال الإصابة، كما أن النظام الغذائي غير الصحي ومرض السمنة يخلان بتوازن الهرمونات، خاصة هرمون التستوستيرون المرتبط ارتباطا وثيقا بسرطان البروستات.

ونوه الدكتور ساكر إلى وجود عوامل بيئية مؤثرة مثل التعرض للنفايات الصناعية والمواد البلاستيكية، معتبرا أن التغيرات البيئية لها دور لا يستهان به في ارتفاع معدلات الإصابة، كما وأوضح في ذات الوقت أن سرطان البروستات هو سرطان صامت، إذ يتطور ببطء ولا يظهر أعراضا واضحة إلا في المراحل المتقدمة، مشيرا إلى أن التشخيص يتم عبر الفحص السريري من المستقيم، إلى جانب فحوصات دقيقة مثل تحليل PSA والرنين المغناطيسي، كما كشف أن الجزائر توفر مختلف أنواع العلاجات الخاصة بسرطان البروستات حسب مراحل تطوره، مؤكدا أن المرض قابل للشفاء بنسبة كبيرة إذا تم اكتشافه مبكرا، وأن الوعي بخطورة المرض هو خط الدفاع الأول لمواجهة هذا النوع من السرطان.