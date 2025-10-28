سرطان الثدي يحافظ على الصدارة في قائمة سرطانات المرأة

من أصل 54 ألف حالة سرطان سنويا

كشف الملتقى السنوي لسجلات السرطان السكانية في الجزائر، أن سرطان الثدي يبقى أكثر السرطانات التي تهدد المرأة في الجزائر، بحيث تم تسجيل خلال سنة 2023، 14074 حالة جديدة، ما يمثل نسبة 25 بالمائة من إجمالي السرطانات الأخرى، ويعتبر، حسب المختصين الذين شاركوا، الثلاثاء، في عرض نتائج جمع البيانات المتعلقة بهذا الداء في بلادنا، واحدا من أهم أسباب الوفيات لدى الجزائريات.

وقال المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، الأستاذ عبد الرزاق بو عمرة، إن السرطان يعتبر مسؤولية هامة، وملف صحي ثقيل، تعطى له أكثر من أهمية باعتباره مرض يمس بالصحة العمومية، بحيث أكد المسح الذي أجري على أكثر من 46 مليون شخص، عن تسجيل 56319 حالة جديدة لمختلف السرطانات خلال 2023 في الجزائر، من بين المصابين أكثر من 31603 امرأة، و24716 رجل.

وأكدت معطيات السجلات السكانية الخاصة بالسرطان لإحصائيات 2023، أنه في كل مائة ألف امرأة، توجد 151.24 مصابة، وفي كل مائة ألف رجل، يوجد 123.02 مصاب بالسرطان.

وتمثل السرطانات الخاصة بأمراض النساء، حسب ذات المعطيات، التي عرضت الثلاثاء بفندق “غولدت توليب” بالعاصمة، وبحضور وزير الصحة، محمد الصديق آيت مسعودان، 67.06 بالمائة من بين باقي السرطانات التي تصيب المرأة، أما سرطان القولون، فقد تم تسجيل 3039 حالة جديدة تتعلق بالإناث والذكور، وهو يمس الأشخاص الأكثر من 50 سنة.

وكشف المكلفون بإعداد التقارير الخاصة بوضع داء السرطان في الجزائر، أن سرطان البروستات عند الرجال مثل سنة 2023، 14.5 بالمائة من السرطانات عند الذكور، بحيث تم تسجيل 3592 حالة جديدة، أي 13 حالة إصابة في مائة ألف ساكن في الجزائر.

ومثلت السرطانات المتعلقة بالجهاز الرئوي، 3448 حالة جديدة ما يمثل تقريبا 14 بالمائة من السرطانات عند الرجال.