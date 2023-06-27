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سرقة تجهيزات أمنية وراء توقّف سير القطارات على مستوى الجزائر-العفرون-زرالدة

الشروق أونلاين
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سرقة تجهيزات أمنية وراء توقّف سير القطارات على مستوى الجزائر-العفرون-زرالدة
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توقّف استثنائي

بسبب انقطاع للتزوّد بالطاقة الكهربائية، سجّلت شركة النقل بالسكك الحديدية مساء الثلاثاء، توقّفا استثنائيا لقطارات الضاحية والخطوط الكبرى على مستوى خطّي الجزائر-العفرون والجزائر-زرالدة.

وأكدت الشركة في بيان أن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي، للسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت لاحق من مساء الثلاثاء، كشفت الشركة في بيان جديد أن عملية سرقة طالت تجهيزات أمنية تخص منظومة الطاقة الكهربائية لشبكة قطارات الضاحية الغربية للجزائر، كانت وراء التوقف المسجّل.

حادثة السرقة تمت، حسب البيان، عند الساعة 15.20 زوالا، ما بين محطتي بابا علي وبئر توتة، ما أدى إلى “شلل تام للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الضاحية الغربية”.

كما تسبّب الحادث بتوقيف حركة سير كل القطارات الكهربائية، ما بين الجزائر والعفرون وزرالدة. إضافة لقطارات الخطوط الكبرى من الجزائر باتجاه وهران.

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