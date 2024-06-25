سرقة حواسيب جهاز التدريب لِمنتخب سويسرا

تعرّض وفد منتخب سويسرا للسّرقة في مقرّ الإقامة بِأحد فنادق ألمانيا، مسرح بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم هذه الأيّام.

واختفت ثلاثة أجهزة حاسوب محمول تابعة لِتقنيين ينتمون إلى جهاز التدريب لِمنتخب سويسرا، تقول صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير لها نشرته، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الحواسيب تتضمّن معلومات هامّة وبيانات قيّمة، دوّنها التقنيون في جهاز التدريب لِمنتخب سويسرا.

ونقلت الصّحيفة على لسان النّاطق الرّسمي بِاسم الفندق، قوله إن إدارته تُنسّق مع رجال الأمن الألماني بعد هذه الحادثة. مُشيرا إلى أن المنشأة السياحية تتضمّن كاميرات مراقبة مُثّبتة في عديد الأماكن.

وكان منتخب سويسرا قد تأهّل لِثُمن نهائي بطولة أمم أوروبا، وسيخوض مباراة قوّية مع إيطاليا في هذه المحطّة، مساء السبت المقبل.