سرقة سيارة “فارس” ووثائقه الإدارية

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس للسّرقة، بعد عودته إلى إيطاليا حيث يرتدي زيّ الفريق المحلي لاتسيو.

وكان محمد فارس قد التحق مُؤخّرا بِأهله الذي يُقيم بِفرنسا، لِقضاء العطلة الصيفية هناك. ولمّا عاد إلى إيطاليا، وجد أن سيارته قد سُرقت، مثلما هو الشأن لِوثائقه الإدارية.

وأبلغ المدافع الجزائري الشرطة الإيطالية بِالأمر، كما ذكرته تقارير صحفية محلية صادرة، الثلاثاء.

وبِسبب هذه الحادثة، لم يُسافر محمد فارس مع زملائه في فريق لاتسيو الإيطالي إلى ألمانيا، لِإقامة معسكر إعداديّ هناك، استعدادا للموسم الكروي الجديد.