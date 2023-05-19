سرقة سيارة قائد نادي أولمبيك مرسيليا

سُرقت سيارة اللاعب الدولي الفرنسي السّابق والقائد الحالي لِنادي أولمبيك مرسيليا، ديميتري بايي.

وكان ديميتري بايي يقود السّيارة مُصطحبا معه أحد أصدقائه، قبل أن يُوقفها ويركنها بِأحد شوارع مدينة مرسيليا. ولمّا عاد لم يعثر عليها.

ووفقا لِقناة “بي آف آم تي في” الفرنسية التي أودرت الخبر، الجمعة، فإن تاريخ السّرقة يُشير إلى الإثنين الماضي على الساعة الثامنة ليلا. وأن السّيارة ليست ملكا لِصانع ألعاب فريق مرسيليا، بل مُستأجرة. وأضافت أن بايي ترك داخلها حقيبة بها بعض أغراض التدريب.

وقام ديميتري بايي بِإبلاغ الشرطة، التي فتحت تحقيقا في حادثة سرقة سيارته. وفقا للمصدر المذكور أعلاه.