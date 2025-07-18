سرقة كؤوس وميداليات من منزل بلاتيني

تسلّل لصّ، الجمعة، إلى منزل أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشال بلاتيني، ونهب أغراضا ثمينة.

ويُقيم ميشال بلاتيني – البالغ من العمر 70 سنة – بِبلدية كاسيس بِالجنوب الفرنسي.

واستيقظ بلاتيني صباح الجمعة (الساعة الخامسة والنصف) مذعورا، بعد أن لاحظ وجود مجهول وملثّم داخل حديقة بيته، قبل أن يلوذ بِالفرار.

ووفقا لِتقارير الصحافة الفرنسية، فإن اللص فرّ وبِحوزته 20 جائزة نالها بلاتيني في مشواره الكروي، على غرار الكؤوس والميداليات والمكافآت الفردية، دون أن تكشف عن نوعيتها بِدقّة. وأضافت أن رجال الأمن فتحوا تحقيقا بِشأن هذه الحادثة.

ويُزيّن بلاتيني سجّله بِعدّة تتويجات، أبرزها جائزة “الكرة الذهبية” لِأعوام 1983 و1984 و1985، وكأس أمم أوروبا عام 1984 رفقة برونزية مونديال 1986 (منتخب فرنسا)، وكأس رابطة أبطال أوروبا بِرفقة كأس العالم للأندية عام 1985 (نادي جوفانتوس الإيطالي)، وغيرها من التتويجات.

وفضلا عن ممارسة رياضة كرة القدم في منصب صانع ألعاب، درّب ميشال بلاتيني منتخب فرنسا ما بين 1988 و1992، وترأّس الاتحاد الأوروبي للعبة ما بين 2007 و2015، وحيازة منصب نائب رئيس “الفيفا” في الفترة ذاتها.