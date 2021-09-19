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الجزائر
وضع ممرضة وموظفين تحت الرقابة القضائية

سرقة كمية من دواء “لوفينوكس” من مستشفى سوق أهراس

نادية طلحي  
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سرقة كمية من دواء “لوفينوكس” من مستشفى سوق أهراس
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أصدر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة الجنح بسوق أهراس، أمرا بوضع ثلاثة أشخاص تحت نظام الرقابة القضائية، إلى حين محاكمتهم، بعد متابعتهم من طرف النيابة، على خلفية تورطهم في سرقة كمية من حقن دواء لوفينوكس الذي يستخدم في منع تخثر الدم، ويوصف للمصابين بفيروس كورونا، والذي شهد في الفترة الأخيرة ندرة حادة على مستوى الصيدليات.

المتهمون الثلاثة وهم مساعدة تمريض وموظفة بالصيدلية المركزية بالمستشفى الجهوي بسوق أهراس، بالإضافة إلى موظف آخر بنفس المستشفى، تم توقيفهم على إثر التحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسوق أهراس، بعد ضبطهم للممرضة المتهمة في هذه القضية متلبسة بحيازة 30 علبة من دواء لوفينوكس، كشفت التحقيقات أنها قامت بإخراجها بطريقة غير قانونية من الصيدلية المركزية للمستشفى، وبتوسيع دائرة التحقيقات في هذه القضية، تم توقيف موظفة وموظفة أخرى بالصيدلية المركزية، وتحويلهم جميعا على مقر الدرك الوطني للتحقيق معهم، قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، والذي أحالهم على قاضي قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهم أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم.

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