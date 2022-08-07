سرقة مجوهرات بقيمة 4 ملايير في المنيعة

أقدمت صباح الأحد عصابة تتكون من 03 أشخاص على اقتحام محل للمجوهرات يقع وسط مدينة المنيعة، واستولوا على ما قيمته أزيد من 4 ملايير من الذهب..

وهذا بعد ما باغت المجرمون المدججون بالسلاح الأبيض، صاحب المحل الذي كان يعرض حليا على أحد الزبائن. ووضع أحد اللصوص سيفا على رقبة ابن صاحب المحل مهددا بقتله، وأمروا التاجر بوضع كل ما في المحل من حلي داخل الكيس، فرضخ المجوهراتي لطلبهم، وقاموا بعدها بالهروب على متن دراجات نارية إلى مكان مجهول. وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن الوطني بالمنيعة التي أطلقت عملية بحث اوسعة من اجل العثور على الجناة.