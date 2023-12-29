سرقة نحو 17 مليارا من منزل الزّميل السّابق لِمحرز

أنفق النّجم الإنجليزي جاك غريليش مبلغا ماليا ضخما على منزله، لِتفادي تسلّل اللّصوص إليه. دون طائل.

وفي تاريخ سابق، كان جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد دفع ما يُقارب 8.5 مليار سنتيم “تسييجا” لِمنزله.

وتسلّل لصوص إلى منزل غريليش سهرة الأربعاء الماضي، ونهبوا ما قيمته 17 مليار سنتيم. كما ذكرته عديد التقارير الصّحفية البريطانية، الجمعة.

واستغلّ اللّصوص تفرّغ جاك غريليش سهرة الأربعاء الماضي، لِمباراة فريقه مانشستر سيتي والمُضيّف نادي إيفرتون، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية. حيث شارك أساسيا وخاض كامل أطوار هذا اللّقاء.

وفتح الأمن البريطاني تحقيقات في هذه الحادثة، فيما فرّ اللّصوص ولم تُكشف هُوِّيتهم بعد.