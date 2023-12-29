-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وفاة اللّواء المتقاعد خالد نزار
رياضة

سرقة نحو 17 مليارا من منزل الزّميل السّابق لِمحرز

الشروق الرياضي
  • 419
  • 0
سرقة نحو 17 مليارا من منزل الزّميل السّابق لِمحرز
ح.م
رياض محرز رفقة جاك غريليش.

أنفق النّجم الإنجليزي جاك غريليش مبلغا ماليا ضخما على منزله، لِتفادي تسلّل اللّصوص إليه. دون طائل.

وفي تاريخ سابق، كان جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد دفع ما يُقارب 8.5 مليار سنتيم “تسييجا” لِمنزله.

وتسلّل لصوص إلى منزل غريليش سهرة الأربعاء الماضي، ونهبوا ما قيمته 17 مليار سنتيم. كما ذكرته عديد التقارير الصّحفية البريطانية، الجمعة.

واستغلّ اللّصوص تفرّغ جاك غريليش سهرة الأربعاء الماضي، لِمباراة فريقه مانشستر سيتي والمُضيّف نادي إيفرتون، لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية. حيث شارك أساسيا وخاض كامل أطوار هذا اللّقاء.

وفتح الأمن البريطاني تحقيقات في هذه الحادثة، فيما فرّ اللّصوص ولم تُكشف هُوِّيتهم بعد.

مقالات ذات صلة
مدرب تونس السابق يرشح هذه المنتخبات للذهاب بعيدا في “الكان”

مدرب تونس السابق يرشح هذه المنتخبات للذهاب بعيدا في “الكان”

استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”

استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”

يمكن للجزائر تكرار سيناريو 2019 ومحرز يصنع الفارق

يمكن للجزائر تكرار سيناريو 2019 ومحرز يصنع الفارق

أزمة مالية تضرب منتخب السنغال قبل كأس أمم إفريقيا

أزمة مالية تضرب منتخب السنغال قبل كأس أمم إفريقيا

الوزير حماد يستقبل العداء جمال سجاتي

الوزير حماد يستقبل العداء جمال سجاتي

ماذا طلب مدرب الميلان من بلماضي؟

ماذا طلب مدرب الميلان من بلماضي؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد