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الجزائر

سرقة 900 مليون ذهبا من منزل محامية بتبسة

ب. دريد
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سرقة 900 مليون ذهبا من منزل محامية بتبسة
أرشيف

تعرضت محامية لدى مجلس قضاء تبسة، الإثنين، إلى عملية سطو وسرقة، استهدفت منزلها العائلي، الواقع بوسط المدينة، حيث تمكن الجناة من سرقة كميات معتبرة من المصوغات الذهبية، تقارب قيمتها المالية حسب تصريحاتها الـ900 مليون سنتيم.

وبعد شكوى لدى مصالح الأمن، تم فتح تحقيق في الجرم، وبناء على معلومات وقرائن مادية تم التعرف على المشتبه فيهم، حيث تم توقيف 3 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و50 سنة، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديمه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة تبسة رفقة الشابين، حيث تم إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع السيدة وأحد المتهمين بالسطو والسرقة رهن الحبس المؤقت، فيما وضع المتهم الثالث تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم لاحقا.

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