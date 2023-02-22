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رياضة

سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!

علي بهلولي
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سريع غليزان بات يملك صفرا من النّقاط!
ح.م
سريع غليزان يدخل نفقا مظلما.

جرّدت لجنة الانضباط، الأربعاء، فريق سريع غليزان من النّقطة الوحيدة التي بقيت في رصيده.

وقالت لجنة الانضباط في بيان لها، إنّها خصمت نقطة من رصيد سريع غليزان (الأكابر) بِسبب انسحاب فريقه للأواسط (الرّديف) للمرّة الثالثة من منافسات البطولة الخاصّة بِهذه الفئة. وأشارت إلى تواريخ الـ 19 من نوفمبر الماضي والـ 31 من الشهر الموالي والـ 17 من فيفري الحالي.

وكانت لجنة الانضباط قد اتّخذت قرارا آخر ضد السريع في الـ 5 من جانفي الماضي، لكن بِخصم 3 نقاط من الرّصيد. وذلك بِسبب عدم خوض الفريق لِمواجهة المُضيّف نادي وداد بوفاريك في الـ 31 من ديسمبر الماضي، لِحساب الجولة الـ 13 من عمر بطولة القسم الوطني الثاني، فوج “وسط- غرب”.

وجمع سريع غليزان في جعبته 4 نقاط، فتقلّص الرّصيد إلى نقطة واحدة، قبل أن يتبخّر ويتحوّل إلى لا شيء.

وهكذا تجمّد سريع غليزان في الرّتبة الـ 16 والأخيرة بِلا شيء، مُتخلّفا بِفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الـ 13 رائد القبة. عِلما أن النزول إلى الدرجة الثالثة يشمل فرق الرتب الـ 16 والـ 15 والـ 14، فيما تبقّت من عمر المنافسة 12 جولة.

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