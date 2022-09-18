سريلانكا تطلب قرضا من روسيا لشراء الوقود

قال وزير النقل في سريلانكا باندولا غوناواردانا، إن بلاده تسعى للحصول على قرض من موسكو لشراء منتجات النفط الروسية.

وأكد غوناواردانا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أن سلطات بلاده “تواصل المفاوضات بشأن الحصول على قرض لشراء الوقود الروسي”​​​.

وأضاف:”نتعافى ببطء من الأزمة الاقتصادية وأزمة الصرف الأجنبي، ونرغب في الحصول على دعم كبير من روسيا. والمناقشات تسير بشكل جيد للغاية”.

وتابع يقول:”رئيس البلاد السابق كان قد ناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل الحصول على قرض لشراء النفط من روسيا وتخفيف أزمة الوقود”.

رئيس سريلانكا “الهارب” يعود إلى بلاده

وفي 3 سبتمبر 2022، عاد الرئيس السريلانكي المستقيل غوتابايا راجاباكسا إلى بلاده، بعد نحو شهرين من إقامته في تايلند عقب احتجاجات شعبية.

وحسب ما نقلته “بي بي سي” البريطانية، فقد عاد راجاباكس إلى سريلانكا عبر سنغافورة، حيث كان في استقباله بمطار العاصمة كولومبو عدد من الوزراء في الحكومة.

وصرّح مصدر في وزارة الدفاع السريلانكية لـ”بي بي سي”، أن راجاباكسا “سيمنح الحماية باعتباره رئيسا سابقا”، وأنّه سيقيم بمنزل في وسط كولومبو.

ولا تزال سريلانكا تحت حالة الطوارئ منذ أفريل الماضي، بسبب نشوب احتجاجات شعبية أدت إلى مغادرة راجاباكسا للبلاد، بعد اقتحام القصر الرئاسي.

بعد فرار راباجاسكا.. برلمان سريلانكا يختار الوزير الأول رئيسا للبلاد

وفي 20 جويلية 2022، انتخب البرلمان في سريلانكا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لراجابكسا الذي غادر البلاد بعد احتجاجات شعبية على انهيار الاقتصاد.

وتم اختيار ويكريميسينغه لتولي منصب رئيس البلاد، بعد التصويت له من بين ثلاثة مرشحين لخلافة غوتابايا راجابكسا.

وسيتولى رانيل ويكريميسينغه رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجابكسا الحالية في نوفمبر 2024.

وكان غوتابايا راجابكسا فر من القصر الرئاسي بعدما اقتحمته حشود غاضبة مطلع الشهر الجاري، ليلجأ إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة، حيث أعلن استقالته.

رئيس سريلانكا الهارب يصل إلى سنغافورة.. فهل سيقيم في السعودية؟

وفي 14 جويلية 2022، أعلن مسؤولون في جزر المالديف أن رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، غادر إلى سنغافورة على متن الخطوط السعودية فهل ستكون الرياض وجهته؟

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤولين في جزر المالديف قولهم إن “رئيس سريلانكا سيستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى سنغافورة ثم إلى السعودية”.

كما نقل موقع “سي أن أن” الأمريكي عن مصدر أمني رفيع المستوى في كولومبو إن الرئيس غوتابايا راجاباكسا ، الذي يواجه أزمة ، غادر جزر المالديف على متن طائرة متجهة إلى سنغافورة الخميس.

وتابع المصدر “لقد كان في جزر المالديف لما يزيد قليلاً عن 24 ساعة بعد فراره من كولومبو الوجهة النهائية للرئيس غير واضحة – قيل أنه كان على متن “رحلة سعودية” – مما أثار التكهنات بأن وجهته النهائية قد تكون المملكة العربية السعودية”.

وغادر الرئيس السريلانكي البلاد على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.

طوارئ في سريلانكا بعد فرار رئيس البلاد

ويوم 13 جويلية 2022، تمكّن رئيس سريلانكا غوتابايا راجابكسا من الفرار من بلاده فجرا، على متن طائرة عسكرية متجهاً إلى جزر المالديف المجاورة، بعد احتجاجات شعبية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن مسؤولين في وزارة الهجرة المحلية، فقد أقلعت طائرة عسكرية من المطار الدولي الرئيسي في سريلانكا، وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ من العمر 73 عاما.

جاء هذا بعد عدّة أيام من الاحتجاجات الشعبية العنيفة بسبب الأزمة الاقتصادية، تخلّلها اقتحام العشرات من المواطنين للقصر الرئاسي في العاصمة كولومبو.

وفي وقت سابق، منع موظفو الهجرة في المطار الرئيس راجاباكسا من المغادرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قبل أن يتمكن اليوم من الفرار، بعد بضعة أيام على لجوئه إلى منشأة للقوات البحرية، عقب اقتحام القصر الرئاسي.