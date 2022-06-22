سريلانكا تعلن عن انهيار اقتصادها
أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسينغ يوم الأربعاء، عن انهيار اقتصاد البلاد، حسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
وقال رانيل ويكريميسينغ في خطاب أمام نواب البرلمان:”البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام”، قبل أن يضيف:”اقتصادنا انهار بالكامل”.
كما أشار ذات المسؤول الذي يتولى أيضا وزارة المالية، إلى أن سريلانكا “لم تعد قادرة على استيراد الوقود، بسبب الديون الكبيرة المستحقة على شركة النفط الوطنية”.
وأضاف:”لقد وصلت ديون شركة النفط إلى 700 مليون دولار، وبسبب ذلك، لا ترغب أي دولة أو شركة في تزويدنا بالوقود”.