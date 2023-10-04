سرّ لقطته الخادشة للحياء في نهائي المونديال هو تناوله لحم الخنزير

تحدّث حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز عمّا فعله، عشية خوض منتخب بلاده لِنهائي كأس العالم بِقطر في ديسمبر الماضي.

وشارك الحارس مارتينيز (31 سنة) في كلّ المقابلات السبع لِمنتخب الأرجنتين، الخاصّة بِالمونديال الأخير.

وقال إيميليانو مارتينيز في أحدث ظهور له عبر القناة التلفزيونية الأرجنتينية “تي في بوبليكا”: “عادة أنام جيّدا ليلة المقابلات الكبيرة، وهو ما فعلته قبيل خوض نهائي كأس العالم 2022. فضلا عن ذلك، نمت ثلاث ساعات في يوم المواجهة، وبِالضّبط ضمن فترة القيلولة”. عِلما أن اللّقاء النّهائي ضدّ منتخب فرنسا انطلق على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت القطري، والرابعة عصرا بِالتوقيت الجزائري.

وعن طعامه يوم النّهائي، أبدى مارتينيز ابتهاجه بِتناوله لِشطيرة لحم الخنزير والجبن. وقال إنّه تعمّد هذه الوجبة الخفيفة.

واللافت أن الحارس إيمليليانو مارتينيز أبدى تصرّفا “بهيميا” خلال حفل تسليم الميداليات وكأس العالم، شاهده جمهور كرة القدم عبر أرجاء المعمورة بِاستياء. وربّما عكست لطقته الخادشة للحياء نوعية طعام الحيوان الذي تلذّذ بِتناوله!